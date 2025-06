Chapa Bolsonaro-Moraes e bronca de réu em advogado: veja curiosidades de interrogatórios Oito réus foram ouvidos por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022 Brasília|Gabriela Coelho, Giovanna Inoue e Victoria Lacerda, do R7, em Brasília 11/06/2025 - 02h00 (Atualizado em 11/06/2025 - 03h00 ) twitter

Alexandre de Moraes participou dos interrogatórios no STF Ton Molina/STF - 10.06.2025

Apesar da seriedade do tema, os interrogatórios do chamado “núcleo 1″ por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022 também tiveram momentos de descontração.

Os oito réus foram ouvidos ao longo de dois dias no STF (Supremo Tribunal Federal) e responderam perguntas do relator Alexandre de Morais , do ministro Luiz Fux, do procurador-geral da República, Paulo Gonet, e dos advogados.

Moraes foi o principal mediador das falas e responsável pela maioria dos momentos leves. Ainda na segunda-feira (9), o ministro arrancou risos do tenente-coronel Mauro Cid após o militar dizer que o ministro era alvo de memes em reuniões internas de aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Segundo Cid, as críticas a Moraes iam além dos áudios vazados e ocorriam também em encontros presenciais com militares e integrantes do círculo próximo de Bolsonaro. “Era conversa de bar, informal, em reuniões também. Tinha xingamentos, críticas, conversas… Coisas que o senhor mesmo viu bastante”, disse.

‌



A fala arrancou uma resposta direta do ministro: “Eu estou acostumado já”, reagiu Moraes, arrancando risos constrangidos dos presentes.

Chapa Bolsonaro-Moraes

Na terça-feira (10), o ex-presidente Jair Bolsonaro brincou e chamou o ministro Alexandre de Moraes para ser seu vice na chapa à Presidência da República nas eleições do ano que vem.

‌



Em risos, Bolsonaro perguntou se poderia fazer uma brincadeira. Ao que Moraes respondeu: “O senhor quem sabe, melhor consultar seus advogados.”

Bolsonaro, então, disse: “Queria convidar o senhor para ser meu vice em 2026″. Em seguida, Moraes respondeu: “Declino”.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

‘Eu que decretei’

No início de seu interrogatório, o ex-ministro da Defesa e candidato a vice de Jair Bolsonaro em 2022, Walter Braga Netto, protagonizou um momento inusitado ao ser questionado por Moraes se já tinha sido preso.

A pergunta era protocolar a todos os réus. Na vez de Braga Netto, o militar respondeu: “Eu estou preso, senhor presidente.”

Moraes retrucou: “Fora essa vez”. Braga Netto respondeu que não. “Fora essa vez, não, senhor.” Na sequência, Moraes concluiu:“ Eu sei que o senhor está preso , eu que decretei."

Braga Netto está detido desde dezembro de 2024 acusado de tentar obstruir as investigações da Polícia Federal sobre a tentativa de golpe de Estado.

Ato falho e ‘elogio’

O ex-ministro da Defesa Paulo Sérgio Nogueira cometeu um ato falho enquanto falava de militares e chamou o ministro Alexandre de Moraes de “comandante” .

Moraes riu e disse que era um elogio ser chamado assim. “Já recebi elogios piores nas redes sociais”, brincou.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Bronca em advogado

Nogueira protagonizou outro momento constrangedor. Durante a audiência, ele interrompeu de forma ríspida seu próprio advogado, Andrew Farias.

Ao iniciar suas perguntas, Farias questionou ao general sobre um encontro em 14 de dezembro de 2022 com os ex-comandantes das Forças Armadas. Nogueira não deixou o advogado terminar o questionamento.

“Vai me perguntar sobre a reunião, cara?”, questionou o ex-ministro da Defesa. O advogado então pergunta a Nogueira sobre a posição dele acerca da decretação de uma operação de GLO (Garantia da Lei e da Ordem) ilegítima e se ele havia externado essa posição.

“Andrew, eu já respondi tudo isso ao nobre presidente Alexandre de Moraes”, respondeu Nogueira, apertando o braço do advogado, que ficou visivelmente constrangido. O momento arrancou risos dos demais presentes na audiência, incluindo o ministro Alexandre de Moraes.

Depois, Farias fez uma pergunta sobre redes sociais, e Nogueira de novo deu uma bronca no advogado. “Você não combinou comigo, viu? Mas tudo bem.”

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Advogado pede para sessão começar mais tarde

Ao fim da audiência de segunda-feira, o advogado do general Augusto Heleno, Matheus Milanez, pediu para que o ministro Alexandre de Moraes adiasse o início da sessão de terça-feira, marcada para 9h. O motivo? Ele queria jantar com calma.

“São 20h, a audiência amanhã é às 9h, e nós viemos em um carro só. Ainda preciso levar o general para casa, e eu mesmo preciso ir para a minha. Eu minimamente quero jantar... Excelência, eu só tomei café da manhã hoje”, disse.

A resposta de Moraes divertiu os presentes. Ao negar o pedido do advogado, o ministro disse que queria começar cedo para terminar logo os interrogatórios.

“Vamos ver se terminamos amanhã. O senhor ainda tem quarta-feira para tomar um belo brunch, quinta é o jantar do Dia dos Namorados, e sexta é dia de Santo Antônio, quem sabe o senhor comemora também numa quermesse?”

Na terça, ao terminar todas as oitivas, Moraes fez referência ao advogado dizendo que “como prometido” todos iriam poder ter um brunch na quarta e um jantar no Dia dos Namorados.

