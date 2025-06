Cid chega à PF para depor em investigação sobre suspeita de fuga Cid é suspeito de tentar obter o passaporte portugues com o objetivo de deixar o Brasil Brasília|Victoria Lacerda e Rafaela Soares, do R7, em Brasília e Natália Martins, da RECORD 13/06/2025 - 11h17 (Atualizado em 13/06/2025 - 12h20 ) twitter

Mauro Cid chega à sede da PF para prestar novo depoimento sobre suposto plano de fuga Reprodução/Record Brasília/Arquivo

O tenente-coronel Mauro Barbosa Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, chegou por volta das 11h desta sexta-feira (13) à sede da Polícia Federal, em Brasília, para prestar depoimento no âmbito de uma investigação da PGR (Procuradoria-Geral da República).

Cid é suspeito de tentar obter o passaporte portugues com o objetivo de deixar o Brasil. A apuração aponta um possível plano de fuga articulado com apoio de aliados do ex-presidente Bolsonaro.

A investigação é desdobramento de outra ação que mira aliados do ex-presidente e já resultou na prisão do ex-ministro do Turismo, Gilson Machado, também nesta sexta-feira.

A Polícia Federal chegou a pedir a prisão preventiva de Mauro Cid, mas o mandado foi revogado antes do cumprimento. Ainda assim, ele foi convocado a depor imediatamente.

A suspeita da PGR é de que Cid estaria tentando sair do país para escapar das investigações relacionadas à tentativa de golpe de Estado, pela qual ele, Bolsonaro e outras 29 pessoas já são réus no STF (Supremo Tribunal Federal).

