Cid mentiu e abaixou a cabeça, diz defesa de Braga Netto após acareação Advogado afirma que ex-ajudante de ordens ficou constrangido durante acareação conduzida por Moraes no STF Brasília|Gabriela Coelho, do R7, em BrasíliaOpens in new window 24/06/2025 - 13h07 (Atualizado em 24/06/2025 - 13h07 )

Defesa diz que Cid mentiu e se calou diante de Braga Netto Fernando Frazão/Agência Brasil/Arquivo e Bruno Spada/Câmara dos Deputados - 11.7.2023

Na acareação que aconteceu nesta terça-feira (24), a defesa do general Braga Netto disse que o militar chamou o tenente-coronel Mauro Cid de mentiroso, e que este teria abaixado a cabeça após a declaração. A declaração foi dada pelo advogado José Lima a jornalistas.

“O general disse que Mauro Cid havia mentido na cara dele. Mauro Cid ficou com cabeça abaixada. Todos mantiveram versões, Mauro Cid só mentiu, constrangido. Ele não tem prova de nada. Perguntei sobre a sacola de dinheiro estava lacrada? Disse que sim, ele não viu, ele mente”, disse a defesa de Braga Netto.

A defesa também disse que teve sua prerrogativa violada e que vai acionar o Conselho da Ordem Dos Advogados do Brasil.

“Todos os atos foram gravados e a opinião pública teve acesso. Nesse caso, que é fundamental pegar os detalhes, está defesa pediu que fosse gravado e foi negado”.

‌



A acareação foi conduzida presencialmente pelo ministro Alexandre de Moraes, do STF (Supremo Tribunal Federal) na sala de audiências do prédio dos gabinetes. O ministro Luiz Fux e o procurador-geral da República, Paulo Gonet, acompanharam a audiência.

De tornozeleira eletrônica, Braga Netto chegou acompanhado do advogado e não falou com a imprensa. Ele está preso no Rio de Janeiro, mas embarcou para Brasília para participar presencialmente da sessão e deve retornar à unidade prisional logo após o procedimento.

‌



Braga e Cid ficaram sentados frente a frente. Cada um deles acompanhado por seu respectivo advogado.

A defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro também assistiu às acareações, presença autorizada por Moraes após pedido dos advogados.

‌



Entenda

Uma acareação é um ato processual no qual duas ou mais pessoas são colocadas frente a frente para confrontar as versões que deram em depoimentos anteriores, quando há contradições relevantes entre elas.

A sessão foi fechada, diferente da fase de interrogatórios, quando houve transmissão das falas. Não houve a divulgação de gravações, mas o STF informou que disponibilizará a ata da reunião à imprensa.

