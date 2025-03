Circuito Esporte, Saúde e Bem Estar acontece no Gama neste final de semana Evento acontecerá no Setor Central do Gama, realizado pelo Instituto Cultural e Social do DF Brasília|Do R7, em Brasília 14/03/2025 - 10h40 (Atualizado em 14/03/2025 - 10h40 ) twitter

Além de corrida haverá aulão de dança e massoterapia Arquivo/Agência Brasília - arquivo

O Instituto Cultural e Social do Distrito Federal realiza neste fim de semana (15 e 16/03) o circuito Esporte, Saúde e Bem-Estar no Setor Central do Gama. O projeto é apoiado pelo Ministério do Esporte e pretende garantir um fim de semana com esporte, saúde e bem-estar a toda comunidade, com palestras e práticas sobre saúde física e mental, nutrição e esporte. Além das palestras, o público contará com atividades de massoterapia e aulão de dança e alongamento.

O circuito também vai contar com uma corrida de rua para duas mil pessoas com inscrições gratuitas em um circuito de 5km e 10 km para corredores de todas as idades e níveis de habilidade. A corrida acontece no domingo (16).

Veja programação:

Sábado (15/03)

Horário: 08h às 17h;

Entrega dos kits corrida (camiseta e squeeze);

Palestras e práticas sobre saúde física e mental, nutrição; e

Atividades com Massoterapia, aulão de dança e alongamento.

Domingo (16/03)

Horário: 7h;

Corrida de rua;

Entrega de medalhas para todos os participantes; e

Premiação com troféus para os primeiros colocados.

Local: Área Especial ao lado da 14ª Delegacia de Polícia Setor Central do Gama-DF.

