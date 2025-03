‘Incomível não é’, diz Janones sobre Michelle Bolsonaro Ao ser questionado, deputado rebateu: ‘Quem com ferro fere com ferro será ferido’ Brasília|Do R7 13/03/2025 - 17h48 (Atualizado em 13/03/2025 - 18h13 ) twitter

Deputado Janones fez comentário sobre Michelle Bolsonaro Isac Nóbrega/PR/Gilmar Félix/Câmara dos Deputados - Arquivo

O deputado federal André Janones (Avante-MG) disse em uma rede social que a ex-primeira dama Michelle Bolsonaro não é “incomível”. O comentário foi em resposta a uma fala de Michelle que dizia “não vão nos calar, nossa tropa é imparável”, ao que o deputado rebateu “imparável pode até ser, mas incomível não é não”.

O comentário de Janones, feito na rede social X, acumulava quase 30 mil visualizações e 3 mil curtidas até a tarde desta quinta-feira (13). Veja abaixo:

Imparavel pode até ser, mas incomível não é não 🤣🤣🤣🤣 — André Janones (@AndreJanonesMG) March 12, 2025

Ao ser criticado pela fala e chamado de machista, Janones respondeu: “Quem com ferro fere com ferro será ferido!”. O comentário do deputado faz referência a uma fala polêmica de Jair Bolsonaro. Na semana passada, o ex-presidente disse que mulheres petistas são “feias” e “incomíveis”.

Janones foi investigado por um caso de rachadinha no gabinete dele e confessou o crime à PGR (Procuradoria-Geral da República) para evitar o processo. Com isso, ele não vai ser julgado, mas terá de devolver R$ 131,5 mil à Câmara dos Deputados e pagar uma multa extra de R$ 26,3 mil.

O R7 entrou em contato com a assessoria de Michelle Bolsonaro e aguarda um posicionamento.

‘Mulher bonita’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva atribuiu nesta quarta-feira (12) a escolha de Gleisi Hoffmann para a Secretaria de Relações Institucionais ao fato de ela ser uma “mulher bonita”. A pasta é responsável pela articulação política do governo e pelo relacionamento entre Executivo e Legislativo. Antes de Gleisi, a secretaria era chefiada por Alexandre Padilha, agora ministro da Saúde.

“Acho muito importante trazer aqui o presidente da Câmara [Hugo Motta (Republicanos-PB)] e do Senado [Davi Alcolumbre (União-AP)], porque uma coisa que eu quero mudar, estabelecer a relação com vocês, por isso eu coloquei essa mulher bonita para ser ministra das Relações Institucionais, é que eu não quero mais ter distância de vocês”, declarou Lula, no evento de lançamento do crédito consignado privado, no Palácio do Planalto. Não foi o primeiro comentário problemático do petista em relação a mulheres

Em julho do ano passado, em uma reunião no Planalto, o petista comentou o aumento da violência contra a mulher em dias de jogos de futebol, mas afirmou que, se o agressor for corintiano, “tudo bem”.

“Hoje, eu fiquei sabendo de uma notícia triste, eu fiquei sabendo que tem pesquisa que mostra que depois de jogo de futebol, aumenta a violência contra a mulher. Inacreditável. Se o cara é corintiano, tudo bem. Mas eu não fico nervoso quando perco, eu lamento profundamente. Então, eu queria dar os parabéns às mulheres que estão aqui”, declarou à época.

Em janeiro deste ano, durante evento em memória os dois anos do 8 de Janeiro, Lula afirmou ser “amante da democracia”, e não marido.

“É por isso que eu sou um amante da democracia. Eu não sou marido, eu sou amante da democracia. Porque, a maioria das vezes, os amantes [maridos] são mais apaixonados pelas amantes do que pelas mulheres. E eu sou amante da democracia porque conheço o valor dela”, disse Lula.