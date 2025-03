Fim de semana no DF deve registrar pancadas de chuva e temperatura máxima de 31ºC Calor e umidade elevada contribuem para trovoadas e pancadas de chuvas entre a tarde e a noite; veja cuidados com temporais Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 14/03/2025 - 09h38 (Atualizado em 14/03/2025 - 10h05 ) twitter

Fim de semana deve ter pancadas de chuvas Joel Rodrigues/Agência Brasília - 27.10.

O fim de semana no Distrito Federal deve registrar pancadas de chuva e temperatura máxima de 31ºC, segundo previsão do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). Nesta sexta-feira (14), o dia dos brasilienses começou com trovoadas e chuva intensa em diversos pontos da capital do país.

Para o sábado (15) e domingo (16) o Inmet vai emitir um novo alerta de perigo potencial de chuvas intensas com ventos de até 60km/h.

O meteorologista do Inmet, Olívio Bahia, explicou que o calor e a umidade elevada do Distrito Federal proporcionam as condições favoráveis para temporais em alguns momentos do dia. “Nesta sexta-feira tivemos temperatura mínima de 17ºC, e a máxima deve chegar a 32ºC. Estar quente e úmido causa essas pancadas de verão entre a tarde e a noite”, observou.

Os temporais, no entanto, não devem estragar o fim de semana do brasiliense. “Vai ter a cara de verão: parte do dia aproveitada e parte do dia com chuvas. O importante é para quem for visitar parques e cachoeiras redobrar os cuidados, principalmente com as cabeças d’água em cachoeiras (correnteza causada por grande volume de água repentina) do DF e do Entorno devido a mudança do tempo”, alertou o meteorologista.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Veja outros cuidados:

Em caso de rajadas de vento não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas;

Não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda;

Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada;

Em casos de dúvidas, procure mais informações com a Defesa Civil (telefone 199) e com o Corpo de Bombeiros (193).