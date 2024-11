CNU: candidatos eliminados por não marcar opção no gabarito serão reintegrados Justiça Federal decidiu que eliminação de candidatos que não marcaram qual caderno de provas responderam é indevida Brasília|Thays Martins, do R7, em Brasília 07/11/2024 - 20h20 (Atualizado em 07/11/2024 - 20h29 ) twitter

Concurso Unificado foi aplicado em agosto Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Justiça Federal no Tocantins anulou, nesta quinta-feira (7), a decisão de eliminação de candidatos ao Concurso Nacional Unificado (CNU) que não tenham marcado no gabarito uma “bolinha” correspondente ao caderno de provas respondido.

O pedido foi movido pelo MPF (Ministério Público Federal), que alegou ter tido falha na orientação dos fiscais de sala. Segundo O MPF, o fiscal só alertou sobre a necessidade de transcrever a frase da capa do caderno de questões e não falou sobre ter que marcar qual era o caderno de provas que iria ser respondido.

No edital, estava previsto que os candidatos seriam eliminados caso não transcrevessem a frase e não marcassem a opção correspondente ao caderno. Segundo o MPF, para ser eliminado, então, o candidato teria que ter deixado de fazer as duas condições. O juiz Adelmar Aires Pimenta da Silva entendeu que a ambiguidade nas regras não pode levar a eliminação dos candidatos.

A União, no entanto, afirmou que as eliminações cumprem o que era previsto no edital. Em coletiva de imprensa logo após a aplicação do concurso, em agosto, a ministra da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck, chegou a dizer que os candidatos que não tinham feito a marcação do caderno de provas no gabarito não seriam eliminados.

No dia seguinte, no entanto, o Ministério da Gestão emitiu uma nota afirmando que, conforme o edital, esses candidatos seriam eliminados do certame.

Divulgação de gabarito suspenso

Em outubro, uma decisão da Justiça suspendeu a divulgação dos gabaritos do Bloco 4 por suspeita de vazamento da prova. A decisão foi revertida pela Justiça federal em Brasília.