Começa nesta terça inscrições para Educação de Jovens e Adultos no DF Modalidade é dedicada as pessoas que não concluíram os estudos ou nunca puderam estudar

Alto contraste

A+

A-

Inscrições vão até 7 de julho Geovana Albuquerque/ Agência Brasília -

O Governo do Distrito Federal abriu nesta terça-feira (25) as inscrições para o EJA (Educação de Jovens e Adultos). A modalidade é dedicada àqueles que não concluíram os estudos ou que nunca tiveram a oportunidade de estudar. Os interessados podem se inscrever até 7 de julho, pelo site da Secretaria de Educação do DF (acesse aqui) ou pelo telefone 156, opção 2. Atualmente, quase 30 mil estudantes já estão matriculados.

No momento da inscrição, o candidato informa o endereço residencial ou do trabalho, para ser alocado na unidade de ensino mais próxima e também indica se prefere cursar a modalidade presencial ou a distância. O resultado será divulgado em 19 de julho.

Depois, os estudantes terão de 22 a 26 de julho para efetivar a matrícula nas unidades de ensino, levando identidade, CPF, duas fotos 3×4, comprovante de residência e Declaração Provisória de Matrícula ou histórico escolar.

Atualmente, 100 escolas do DF oferecem a EJA. Segundo a diretora do EJA da Secretaria de Educação, Lilian Sena, “a oferta é descentralizada para alcançar todas as regiões. As inscrições atuais são uma das janelas usadas pela pasta para fortalecer o acesso dos estudantes, mas as matrículas podem ser feitas a qualquer momento.

Publicidade

Além disso, também podem ser atendidas as pessoas que não têm mais o histórico escolar. “Às vezes a pessoa está há muitos anos sem estudar e não tem mais documento escolar. Isso não é impedimento para a matrícula. Ela chega lá e a gente aplica um diagnóstico”, explica.

A única restrição é a idade mínima. A EJA é dividida em três segmentos. Os dois primeiros correspondem ao ensino fundamental e só podem ser feitos por quem tem mais de 15 anos. Já o terceiro, equivalente ao ensino médio, é exclusivo para quem tem mais de 18 anos.