Comissão do Congresso aprova medida para fundo do pré-sal sem tarifa social de energia

Análise em comissão especial incluiu facilitação de leilão de áreas de petróleo Alexandre Brum/Petrobras - Arquivo

A medida provisória que libera o uso do fundo social do pré-sal para o financiamento de projetos de enfrentamento a calamidades foi aprovada pela comissão mista do Congresso nesta terça-feira (24).

A análise da proposta veio de forma acelerada e seguiu o relatório do deputado José Priante (MDB-PA). Como destaque, a proposta deixou de fora a possibilidade de que parte do fundo possa contribuir com a tarifa social de energia, voltada para baratear contas de luz.

A versão final também incluiu uma proposta que autoriza a União a leiloar petróleo excedente do pré-sal. Se confirmada nas próximas votações, a adequação pode possibilitar um leilão das áreas ainda em 2025.

Como próximos passos, a medida provisória precisará ser analisada pelos plenários da Câmara e do Senado. O texto original já está em vigor, mas precisa dessa avaliação de parlamentares para se tornar permanente.

Se as mudanças forem confirmadas no Congresso, por passar por alterações, a proposta precisará ser sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

