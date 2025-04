Confira as cidades escolhidas para receber ações da União contra as mudanças climáticas Brasil registrou recorde de desastres naturais hidrológicos e geológicos, com mais de 1.000 ocorrências Brasília|Do R7, em Brasília 02/04/2025 - 09h34 (Atualizado em 02/04/2025 - 09h36 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Cidades selecionadas para a fase inicial do programa Cidades Modelo Verdes Resilientes Tânia Rêgo/Agência Brasil/Arquivo

O governo federal apresentou a lista das 50 cidades selecionadas para receber projetos voltados à adaptação dos municípios para o enfrentamento da mudança do clima. A iniciativa está vinculada ao Programa Cidades Verdes Resilientes, cujo objetivo é preparar os municípios para lidar com os impactos de eventos climáticos.

Para apoiar a implementação dessas ações, foram anunciados na semana passada investimentos anuais de R$ 1,6 bilhão por meio do Pró-Cidades, do Ministério das Cidades, e R$ 10 bilhões provenientes do Fundo Clima, do Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

Cada cidade contará com suporte técnico para desenvolver duas ações climáticas de grande impacto: uma voltada à mitigação, visando reduzir as emissões responsáveis pela crise climática, e outra focada na adaptação, permitindo que os municípios se preparem e respondam melhor aos desafios impostos pelos efeitos das mudanças no clima.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Cidades selecionadas por região

Norte

Rio Branco (AC),

Abaetetuba (PA),

Altamira (PA),

Boa Vista (RR),

Cametá (PA),

Caracaraí (RR),

Ji-Paraná (RO),

Manaus (AM),

Parintins (AM) e

Tarauacá (AC).

Nordeste

‌



Maranguape (CE),

Arapiraca (AL),

Cajazeiras (PB),

Camaragibe (PE),

Crato (CE),

Fortaleza (CE),

Ilhéus (BA),

Itapipoca (CE),

Juazeiro (BA),

Mossoró (RN),

Palmeira dos Índios (AL),

São Cristóvão (SE),

Sobral (CE) e

Vitória de Santo Antão (PE).

Centro-Oeste

Corumbá (MS),

Cáceres (MT),

Campo Grande (MS),

Coxim (MS),

Cuiabá (MT),

Formosa (GO),

Goiânia (GO),

Miranda (MS),

Sinop (MT) e

Tangará da Serra (MT).

Sudeste

Serra (ES),

Aracruz (ES),

Cariacica (ES),

Contagem (MG),

Montes Claros (MG),

Petrópolis (RJ),

Ribeirão das Neves (MG),

Rio de Janeiro (RJ),

São João de Meriti (RJ) e

Sorocaba (SP).

Sul

Caxias do Sul (RS),

Campo Largo (PR),

Cruzeiro do Sul (RS),

Gravataí (RS),

Porto Alegre (RS) e

São Leopoldo (RS).

O projeto é fruto de uma parceria entre o Pacto Global de Prefeitos pelo Clima e Energia (GCoM) e o C40 Cities Climate Leadership Group, com financiamento da Bloomberg Philanthropies.

Cenário

Dados do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI) indicam que, em 2023, o Brasil registrou um recorde de desastres naturais hidrológicos e geológicos, com mais de 1.000 ocorrências, afetando a vida de mais de 500 mil pessoas. Diante desse cenário, o governo federal editou o Decreto nº 12.041, de 5 de junho de 2024, criando o PCVR.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

As ações do programa têm como foco a população das cidades brasileiras, considerando a diversidade de gênero, raça, idade, renda e localização geográfica dos territórios, entre outros aspectos. O programa prioriza regiões metropolitanas, devido à elevada densidade populacional e de áreas construídas, além de municípios e territórios com maior vulnerabilidade social e climática.

O PCVR adota um conjunto de medidas integradas, organizadas em seis eixos temáticos:

‌



Uso e ocupação sustentável do solo

Áreas verdes e arborização urbana

Soluções baseadas na natureza

Tecnologias de baixo carbono

Mobilidade urbana sustentável

Gestão de resíduos urbanos



Cada eixo é trabalhado com base em cinco linhas de ação:

Articulação institucional

Orientações técnicas e normativas

Capacitação, educação urbano-ambiental e informação

Fomento à elaboração de diagnósticos, planos, projetos e intervenções

Ampliação e facilitação do acesso a mecanismos de financiamento tradicionais e inovadores

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp