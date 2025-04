Nova frente fria deve derrubar as temperaturas na região Sudeste no fim de semana

Em entrevista ao Conexão Record News , o meteorologista Giovanni Dolif afirma que uma nova massa de ar gelado esperada para o final da semana irá derrubar os termômetros na região Sudeste — a previsão é de chuvas volumosas também a partir de quinta-feira (3). Já no Sul do país, em especial na capital Porto Alegre, tem alerta para fortes temporais na quarta-feira (2).



Nesta terça-feira (1°), as capitais São Paulo e Rio de Janeiro devem ter pancadas isoladas, segundo Dolif. Já Belo Horizonte terá precipitações com trovoadas.