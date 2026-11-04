Câncer de Próstata: saiba o que acontece com a vida sexual
Neste episódio, você vai conhecer a importância dos exames, os avanços da medicina e as possibilidades de preservar a vida sexual
O que mudou no diagnóstico e no tratamento do câncer de próstata? Neste episódio, você vai conhecer a importância dos exames, os avanços da medicina e as possibilidades de preservar a vida sexual e a qualidade de vida após o diagnóstico.
O episódio faz parte da campanha Cores que Transformam, da GEAP Saúde, em apoio ao Novembro Azul.
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Episódio do podcast Sabor e Saúde faz parte da campanha Cores que Transformam, da GEAP Saúde, em apoio ao Outubro Rosa
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