COP30 abre oportunidade para Brasil atuar como 'vitrine' para transição energética Conferência pode atrair investimentos e expandir a iniciativa privada, discutem representantes do setor Brasília|Do R7, em Brasília 28/08/2025 - 15h18 (Atualizado em 28/08/2025 - 15h18 )

Evento ressaltou avanços para transição energética Divulgação/Ari Versiani/PAC

Com a chegada da COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas) e a corrida pela transição energética, representantes do setor de energia destacam a importância da conferência para o Brasil atuar como uma espécie de “vitrine global”, atraindo investimentos e expandindo a iniciativa privada, principalmente, no mercado energético.

Durante um evento voltado para a discussão de avanços do país na transição energética, organizado pela CPFL energia, a coordenadora-geral de planejamento de transmissão do Ministério de Minas e Energia, Lorena Silva, fatores como marco regulatório estável e instituições creditáveis contribuem para uma liderança na COP.

“Nós vemos o Brasil como liderança, mas não significa que não vamos avançar. Na copb30 temos muito a mostrar, ela vem com essa ideia de liderar, mas já com a nossa vocação”, disse.

Em meio as discussões sobre os avanços na transição energética, a CPFL também destacou os avanços feitos no mercado de renováveis e anunciou que a matriz de geração de empresa passou a ser 100% renovável.

‌



Assim, a companhia conseguiu adiantar em 5 anos a meta de alcançar 100% da geração renovável, informou o presidente da CPFL, Gustavo Estrella.

A transição energética consiste na mudança do uso de combustíveis fósseis para fontes renováveis, como energia eólica, solar fotovoltaica e biomassa.

