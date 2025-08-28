COP30 abre oportunidade para Brasil atuar como ‘vitrine’ para transição energética
Conferência pode atrair investimentos e expandir a iniciativa privada, discutem representantes do setor
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
Com a chegada da COP30 (Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas) e a corrida pela transição energética, representantes do setor de energia destacam a importância da conferência para o Brasil atuar como uma espécie de “vitrine global”, atraindo investimentos e expandindo a iniciativa privada, principalmente, no mercado energético.
Durante um evento voltado para a discussão de avanços do país na transição energética, organizado pela CPFL energia, a coordenadora-geral de planejamento de transmissão do Ministério de Minas e Energia, Lorena Silva, fatores como marco regulatório estável e instituições creditáveis contribuem para uma liderança na COP.
Veja mais
“Nós vemos o Brasil como liderança, mas não significa que não vamos avançar. Na copb30 temos muito a mostrar, ela vem com essa ideia de liderar, mas já com a nossa vocação”, disse.
Em meio as discussões sobre os avanços na transição energética, a CPFL também destacou os avanços feitos no mercado de renováveis e anunciou que a matriz de geração de empresa passou a ser 100% renovável.
Assim, a companhia conseguiu adiantar em 5 anos a meta de alcançar 100% da geração renovável, informou o presidente da CPFL, Gustavo Estrella.
A transição energética consiste na mudança do uso de combustíveis fósseis para fontes renováveis, como energia eólica, solar fotovoltaica e biomassa.
Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp