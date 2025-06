Depois de negociações, técnicos em enfermagem e Iges entram em acordo sobre greve Categoria terá reajuste salarial de 20% e auxílio-saúde deve ser implementado até julho Brasília|Do R7 10/06/2025 - 18h58 (Atualizado em 10/06/2025 - 18h58 ) twitter

Acordo foi feito nesta tarde Divulgação/Sindate-DF

O Iges (Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal) e técnicos e auxiliares de enfermagem acordaram um reajuste salarial de 20% depois de paralisação da categoria nesta terça-feira (10). Os profissionais devem retomar as atividades às 19h em todas as unidades.

O reajuste deve ser parcelado em 10,83% em setembro deste ano, 5% em março de 2026 e mais 5% em junho de 2026. Além disso, o benefício de auxílio-saúde deve ser implementando até julho e os profissionais que residem fora da Ride (Região Integrada de Desenvolvimento do DF) devem receber R$ 300 de auxílio-transporte. O ticket alimentação foi mantido.

O Iges afirma que o diálogo para o reajuste da categoria é feito há dois anos e que um aumento de 4,83% será aplicado em setembro para todas as categorias da instituição. No caso dos técnicos em enfermagem, o reajuste de 10,83% é a soma do aumento combinado de 6% mais o previsto para todas as categorias.

“O IgesDF também se compromete a trabalhar para que as próximas parcelas — duas de 5% cada, programadas para os salários de março e junho de 2026 — estejam contempladas na previsão orçamentária do próximo ano, concluindo assim a recomposição acordada", completa.

O Sindate (Sindicato dos Auxiliares e Técnicos em Enfermagem) convocou a greve alegando que a categoria não passava por reajuste há dois anos.

O deputado distrital Jorge Vianna participou das negociações e chamou a conquista de “vitória inédita”. “Parabenizo a categoria pela mobilização, união e por acreditar em nosso trabalho”, declara.

