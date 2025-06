Ibaneis propõe concessão de terreno para construção da sede da Fundação Athos Bulcão Atualmente, fundação funciona em espaço alugado na 510 sul; local escolhido tem 1.225 metros quadrados Brasília|Do R7 09/06/2025 - 20h04 (Atualizado em 09/06/2025 - 20h33 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Projeto de lei precisa ser aprovado na CLDF antes de sanção Ricardo Padue/Fundação Athos Bulcão - Arquivo

O governador Ibaneis Rocha (MDB) enviou à CLDF (Câmara Legislativa do DF) um projeto de lei que permite a concessão de uso de terreno público para que seja construída a sede da Fundação Athos Bulcão. A fundação funciona atualmente em um espaço alugado na 510 Sul.

O projeto determina que a concessão terá prazo de 35 anos, com possibilidade de prorrogação. A contrapartida proposta é que a fundação seja responsável pelas despesas relacionadas ao projeto, construção, licenciamentos e tributos. A obtenção das autorização também será feita pela Fundação.

O local escolhido tem 1.225 metros quadrados e fica no SDC (Setor de Divulgação Cultural). O arquiteto João Filgueiras Lima, o Lelé, assina o projeto da nova sede, que terá teatro/auditório com 180 lugares, salas multiuso, café, loja, museu e galerias.

A proposta foi debatida em audiência pública em 12 de julho de 2024. À época, autoridades e membros destacaram a importância da Fundação e apoiaram a concessão do terreno.

‌



O projeto de lei deve ser analisado por comissões e aprovado em plenário pelos deputados distritais antes de seguir para sanção do governador.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp