Sóstenes cita conversas com Motta e prevê avanço de anistia do 8/1 'nas próximas semanas' Líder do PL na Câmara diz ter passado de 260 assinaturas e confirma apoio de nomes da base governista Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 11/04/2025 - 12h54 (Atualizado em 11/04/2025 - 13h53 )

O deputado Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) realizou a coleta de assinaturas para urgência ao projeto da anistia Lula Marques/Agência Brasil - 19/12/2024

O líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), diz ter mais de 260 assinaturas para a urgência ao projeto da anistia do 8 de Janeiro e prevê avanços ligados à proposta entre deputados “nas próximas semanas”.

Em coletiva nesta sexta-feira (11), o parlamentar confirmou endosso de partidos da base governista e disse, sem identificar nomes, que dois parlamentares retiraram assinaturas a pedido do governo. O mínimo necessário para o requerimento proposto é de 157 nomes.

“Nós já passamos de 260 assinaturas. Quando tiver uma margem folgada e se houver autorização, a gente vai publicar os nomes”, afirmou Sóstenes.

Durante coletiva, o deputado também disse ter tido conversas com o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB), ao longo de todas as ações do pedido de urgência. A posição veio em tom otimista para avanços ligados ao texto ainda em abril. As etapas, contudo, dependem do presidente.

O líder do PL também confirmou apoio de partidos da base governista e disse ter recebido uma ligação do presidente do PSD, Gilberto Kassab, para parabenizar pelo alcance das assinaturas.

“O grande presidente Gilberto Kassab, do PSD, foi o primeiro presidente que assim que alcançamos as assinaturas me ligou para festejar que pudéssemos ter alcançado o marco”, disse.

Número de assinaturas

Sóstenes não divulgou a lista de parlamentares que aderiram ao pedido de urgência, mas um documento ao qual o R7 obteve acesso, antes de chegar a marca de 257 assinaturas, mostrava que a maioria de apoio ao requerimento vem de partidos da base governista.

Segundo o líder, houve pedido para que parlamentares recuassem no apoio.

