Em domiciliar, Chiquinho Brazão pede autorização a Moraes para ir a consultas médicas Ex-deputado passará por exame de colonoscopia e acompanhamento psiquiátrico neste mês Brasília|Iasmim Albuquerque*, do R7, em Brasília 02/05/2025 - 17h25 (Atualizado em 02/05/2025 - 17h25 )

Chiquinho Brazão cumpre prisão domiciliar Lula Marques/ Agência Brasil - 15/05/2024

O ex-deputado federal Chiquinho Brazão, réu pelo assassinato da vereadora Marielle Franco, pediu nesta sexta-feira (2) ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, autorização para realizar consultas médicas. Atualmente, Brazão cumpre prisão domiciliar, após Moraes atender pedido da defesa do ex-parlamentar, que alegou que Brazão sofre doença grave.

No pedido, Brazão afirmou que, na próxima quarta-feira (7), precisará realizar um exame de colonoscopia às 10h. No dia 27 de maio, tem consulta marcada com um proctologista, médico especializado no tratamento de doenças do intestino grosso. Já em 29 de maio, deverá se consultar com um psiquiatra, às 15h.

Perda de mandato na Câmara

Em 24 de abril, Chiquinho Brazão completou um ano de prisão, mas continuou recebendo seu salário de deputado durante esse período. No entanto, na última semana, a Câmara decidiu retirar seu mandato devido ao número excessivo de faltas em votações.

Brazão acumulou mais de 100 ausências no plenário enquanto estava preso, sendo 73 em 2024 e outras 33 em 2025. Além dele, também foram presos seu irmão, Domingos Brazão, conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ), e o ex-chefe da Polícia Civil do Rio, delegado Rivaldo Barbosa.

