Câmara aprova projeto que proíbe descontos em pagamentos do INSS Texto agora segue para análise do Senado Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 04/09/2025 - 00h06 (Atualizado em 04/09/2025 - 00h06 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O projeto prevê a devolução total dos valores cobrados de forma indevida em até 30 dias Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados - 19/08/2025

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta quarta-feira (3), projeto de lei que proíbe descontos de entidades associativas na folha de pagamento de aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional de Seguridade Social).

Relatado pelo deputado federal Danilo Forte (União-CE), o texto agora segue para análise do Senado.

Segundo o relator, o projeto vai fortalecer a proteção dos beneficiários do INSS e do BPC (Benefício de Prestação Continuada), para preservar a integralidade dos vencimentos.

Além de proibir descontos associativos de sindicatos, associações e entidades similares, o projeto prevê a devolução total dos valores cobrados de forma indevida em até 30 dias.

‌



Se a entidade não devolver, caberá ao INSS realizar o reembolso. Contudo, se o instituto não conseguir arcar com os valores, caberá ao FGC (Fundo Garantidor Constitucional) ser usado para fazer o ressarcimento às vítimas.

O texto também estabelece que o INSS deverá localizar e ressarcir de forma proativa todos os lesados, com prioridade para idosos e pessoas em áreas de difícil acesso.

‌



O projeto também proíbe o compartilhamento irregular de informações dos segurados.

Além disso, prevê que a contratação de empréstimos só será validada com biometria ou assinatura eletrônica qualificada do beneficiário, além de múltiplos fatores de autenticação.

‌



O texto ainda estabelece que os bens de fraudadores poderão ser penhorados pela Justiça, garantindo ressarcimento às vítimas.

Operação ‘Sem Desconto’

O projeto foi apresentado em 24 de abril, um dia depois de a PF deflagrar a operação “Sem Desconto”, que apura cobranças irregulares feitas por associações conveniadas com o INSS. Segundo as investigações, esses grupos podem ter desviado ao menos R$ 6 bilhões nos últimos seis anos.

Auditorias da CGU (Controladoria-Geral da União) indicam que 97,7% dos beneficiários nunca autorizaram esses débitos, mas tiveram sua renda comprometida mensalmente.

Até agora, cerca de 1,6 milhão de pessoas receberam reembolso, dentro de um total estimado de 9 milhões de pessoas lesadas, segundo o INSS. Até o momento, cerca de 4 milhões de beneficiários contestaram os valores descontados de forma ilegal.

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp