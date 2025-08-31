Lula lança nesta semana novo programa de gás de cozinha gratuito para famílias pobres Expectativa é de atender ao menos 15 milhões de famílias, com custo anual de R$ 5,1 bilhões; Gás do Povo vai substituir o Auxílio Gás Brasília|Do R7, em Brasília 31/08/2025 - 13h42 (Atualizado em 31/08/2025 - 13h43 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Lula lança o programa Gás do Povo, que oferecerá gás de cozinha gratuito para 15,5 milhões de famílias de baixa renda.

O programa substitui o Auxílio Gás, com custo projetado de R$ 5,1 bilhões em 2026.

A nova iniciativa visa garantir que famílias com renda de até meio salário mínimo recebam gás sem pagar.

O governo pretende implementar um sistema de fornecimento direto, evitando que beneficiários tenham despesas adicionais. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

"Uma pessoa não pode gastar 10% do salário mínimo para comprar gás", diz Lula Ricardo Stuckert/Presidência da República - 28.08.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai lançar nesta semana o Gás do Povo, programa que vai oferecer gás de cozinha gratuito a 15,5 milhões de famílias de baixa renda — cerca de 46 milhões de pessoas.

A expectativa do governo é de que a iniciativa, que vai substituir o Auxílio Gás, custe R$ 5,1 bilhões em 2026. O anúncio deve ser feito na comunidade Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte (MG), na quinta-feira (4). Será a segunda vez de Lula em terras mineiras em menos de uma semana — na última sexta, o presidente cumpriu agendas em Contagem e Montes Claros.

O petista comentou o lançamento do Gás do Povo em entrevista exclusiva à RECORD na semana passada.

“Na semana que vem, eu volto a Belo Horizonte para ir ao Aglomerado da Serra anunciar o programa chamado Gás do Povo. É um programa de financiamento de gás para as pessoas mais pobres do país, que não vão pagar mais pelo gás, vão receber o gás gratuitamente”, declarou.

Na agenda de Contagem, Lula aproveitou para criticar o preço final do produto.

“As pessoas mais pobres sabem que um botijão de gás de 13 kg sai da Petrobras a R$ 37 e chega no consumidor a R$ 140, R$ 150. Então, estamos assumindo a responsabilidade que uma pessoa não pode gastar 10% do salário mínimo para comprar gás e que pessoas mais pobres possam receber o gás de graça, para a gente não ver acidente com álcool, acidente com querosene ou com lenha”, destacou o petista.

Diferenças entre os programas

O governo federal pretende reformular o programa Auxílio Gás, que hoje atende 5,6 milhões de famílias pobres. O Gás do Povo prevê que o benefício seja direcionado a quem está inscrito no CadÚnico (Cadastro Único) e tenha renda familiar de até meio salário mínimo.

A nova medida visa ampliar os recursos destinados aos beneficiários, para enfrentar a pobreza energética. Atualmente, cada família contemplada recebe R$ 108 a cada dois meses, valor calculado a partir da média nacional do preço do botijão de 13 kg de GLP (gás liquefeito de petróleo). O número é informado pela ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis).

Segundo o ministro da Casa Civil, Rui Costa, o modelo atual não cobre os custos reais enfrentados pelos consumidores. Embora o valor seja calculado a partir de uma média nacional, em muitas regiões o preço do botijão é mais alto e pode chegar a R$ 170, contra uma média nacional de pouco mais de R$ 100.

“Existe uma disparidade muito grande entre regiões, o que faz com que o auxílio não seja suficiente para garantir a compra do gás”, salientou o ministro, em entrevista na última quarta (27).

Como alternativa, o governo quer substituir o repasse em dinheiro por um sistema de fornecimento direto do botijão. A proposta prevê que as famílias recebam um crédito vinculado ao CPF, que poderá ser usado em revendas de gás cadastradas.

No novo modelo, o beneficiário se apresentaria ao distribuidor, retiraria o botijão e o pagamento seria feito diretamente pelo governo ao revendedor.

“Com isso, vamos garantir que as famílias recebam o produto sem precisar arcar com valores adicionais e, sobretudo, com mais dignidade”, acrescentou Rui Costa.

Perguntas e Respostas

Qual é o novo programa lançado pelo presidente Lula?

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva lançou o programa Gás do Povo, que oferecerá gás de cozinha gratuito a 15,5 milhões de famílias de baixa renda, beneficiando cerca de 46 milhões de pessoas.

Qual é o custo estimado do programa Gás do Povo?

A expectativa é que o programa custe R$ 5,1 bilhões em 2026.

Onde e quando será o anúncio do programa?

O anúncio do Gás do Povo será feito na comunidade Aglomerado da Serra, em Belo Horizonte (MG), na quinta-feira (4).

O que Lula disse sobre o programa em uma entrevista?

Em uma entrevista à RECORD, Lula afirmou que o Gás do Povo é um programa de financiamento de gás para as pessoas mais pobres, que não precisarão mais pagar pelo gás, recebendo-o gratuitamente.

Qual foi a crítica de Lula em relação ao preço do gás?

Lula criticou o preço final do gás, destacando que um botijão de 13 kg sai da Petrobras a R$ 37, mas chega ao consumidor por até R$ 150. Ele enfatizou que as pessoas mais pobres não podem gastar 10% do salário mínimo para comprar gás.

Como o programa Gás do Povo se relaciona com o Auxílio Gás?

O Gás do Povo substituirá o Auxílio Gás, que atualmente atende 5,6 milhões de famílias. O novo programa será direcionado a quem está inscrito no Cadastro Único e tem renda familiar de até meio salário mínimo.

Qual é a proposta do novo programa em relação ao auxílio financeiro?

A proposta é ampliar os recursos destinados aos beneficiários e substituir o repasse em dinheiro por um sistema de fornecimento direto do botijão de gás, onde as famílias receberão um crédito vinculado ao CPF para ser usado em revendas cadastradas.

Como funcionará o novo modelo de fornecimento de gás?

No novo modelo, o beneficiário se apresentará ao distribuidor, retirará o botijão e o pagamento será feito diretamente pelo governo ao revendedor, garantindo que as famílias recebam o produto sem custos adicionais.

O que disse o ministro Rui Costa sobre o modelo atual do Auxílio Gás?

Rui Costa afirmou que o modelo atual não cobre os custos reais enfrentados pelos consumidores, destacando a disparidade nos preços do botijão de gás entre diferentes regiões do Brasil.

