Lula assina nesta quarta-feira decreto da TV 3.0: ‘Imagem e som de altíssima definição’
Brasil será pioneiro na América Latina e nos Brics a adotar a tecnologia, que permite integração entre internet e TV aberta
LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA
Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assina nesta quarta-feira (27) o decreto que regulamenta a TV 3.0 — nova geração da tecnologia de televisão aberta e gratuita no Brasil. A cerimônia ocorre no Palácio do Planalto, com a presença do ministro das Comunicações, Frederico de Zigueira Filho.
Inicialmente, a cerimônia seria realizada no último dia 17, mas foi remarcada pelo governo federal.
A tecnologia da TV 3.0 oferece mais interatividade, qualidade superior de som e imagem, além de integração ampliada com a internet. O Brasil será pioneiro na América Latina e entre os países dos Brics a adotar esse padrão.
Leia mais
Em abril, durante o balanço de dois anos de governo, Lula defendeu a implementação da tecnologia. O novo modelo permitirá às emissoras um salto de resolução, do Full HD para 4K ou até 8K.
“Vem aí a TV 3.0, sistema que vai fazer o casamento definitivo da TV aberta com a internet. Com isso, a população brasileira terá acesso à televisão de última geração, com imagem e som de altíssima definição. Isso significa mais informação e mais qualidade para a população brasileira”, declarou Lula na ocasião.
Além da maior definição, a TV 3.0 trará melhorias nas cores, nitidez e no contraste, com suporte à tecnologia de dinâmica de alto alcance (High Dynamic Range — HDR). O componente interativo exigirá conexão à internet.
As formas de interação dependerão do provedor de conteúdo, mas será possível, por exemplo, responder a enquetes, escolher câmeras em reality shows ou transmissões esportivas, além de realizar compras online de produtos exibidos na tela.
O novo padrão também poderá disponibilizar serviços e políticas públicas voltados à população, especialmente a de baixa renda, como programas de saúde e educação. O Ministério das Comunicações ressalta ainda que será possível personalizar conteúdos e anúncios transmitidos.
De acordo com dados mais recentes do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), divulgados no fim de 2023, 91,5% das residências brasileiras — cerca de 68,9 milhões — utilizavam a internet em 2022. Ainda assim, 6,4 milhões de domicílios permaneciam desconectados.
