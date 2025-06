Empresas francesas preveem investir R$ 100 bilhões no Brasil nos próximos 5 anos; veja áreas Entre os setores previstos para receber investimentos estão o elétrico, transporte e alimentício Brasília|Giovana Cardoso, do R7, em Brasília 06/06/2025 - 18h19 (Atualizado em 06/06/2025 - 19h34 ) twitter

Sessão de encerramento do Fórum Empresarial Brasil Ricardo Stuckert / PR

Empresas francesas planejam investir R$ 100 bilhões no Brasil nos próximos cinco anos, informou o presidente da Apex (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), Jorge Viana, nesta sexta-feira (6), durante o encerramento do Fórum Econômico Brasil-França, em Paris. Entre os setores previstos para receber investimentos estão o elétrico, transporte e alimentício.

Segundo ele, empresários das maiores corporativas francesas confirmaram a informação na reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. O evento reúne autoridades e líderes empresariais de ambos os países para discutir temas como transição energética, inovação, infraestrutura e oportunidades de negócios e investimentos.

Em seu discurso, Viana comentou, ainda, sobre as trocas comerciais entre Brasil e França, incluindo a área de exportações. Entretanto, o presidente da agência criticou o fluxo de comércio entre os países, alegando que a troca poderia ser maior.

“A França é o segundo maior investidor do Brasil. A França tem investimentos que nenhum outro país da Europa têm e geram empregos há décadas. É exatamente essa presença maciça de brasileiros e franceses que nos dá garantia que vai continuar crescendo e aumentando, mas o fluxo de comércio não é bom”, disse.

‌



O estoque de Investimento Estrangeiro Direto da França no Brasil alcançou US$ 78,4 bilhões em 2023, segundo o Banco Central do Brasil (EUR 73,3 bilhões de euros), um aumento de 41% em relação a 2022. A França é o terceiro país no mundo com maior estoque de IED no Brasil (6,2% de US$ 1,3 trilhão) e o segundo europeu, atrás apenas da Holanda.

Veja as empresas que anunciaram investimentos futuros:

• ENGIE Brasil Energia SA: entre 2016 e 2024, a empresa aportou R$ 32,3 bilhões na expansão em renováveis e transmissão. Agora, a previsão é de que entre 2025 e 2027 sejam investidos cerca de R$ 8,5 bilhões em conjuntos eólicos e fotovoltaicos, além de sistemas de transmissão.

‌



• CMA CGM: o grupo CMA CGM, terceira maior corporação no segmento de transportes marítimos, adquiriu, em setembro de 2024, 48% da Santos Brasil, principal operadora de infraestrutura portuária no Brasil e proprietária do maior terminal de contêineres da América do Sul, com um investimento total de R$ 13,5 bilhões.

• TOTAL ENERGIES: o grupo planeja investir cerca de R$ 6 bilhões nos próximos cinco anos no Brasil.

‌



• Lactalis: o Grupo Lactalis anunciou o investimento de R$ 291 milhões para ampliar a sua unidade de Uberlândia, no Triângulo Mineiro, até 2027. O anúncio foi feito em março de 2025.

• Vinci Highways: venceu o leilão de um trecho de 594,8 km da BR-040 entre Belo Horizonte (MG) e Cristalina (GO). O contrato de concessão, com duração de 30 anos, prevê investimentos de R$ 12 bilhões, sendo R$ 6,4 bilhões destinados à infraestrutura e R$ 5,6 bilhões a custos operacionais. O projeto visa beneficiar mais de 4,2 milhões de pessoas e gerar aproximadamente 91 mil empregos diretos e indiretos.

