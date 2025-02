Enem 2025 vai voltar a dar certificado de conclusão no ensino médio, diz ministro Chefe da Educação afirmou em novembro que pasta estudava retomar a medida, suspensa em 2017 Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 04/02/2025 - 19h44 (Atualizado em 04/02/2025 - 20h50 ) twitter

Ministro tinha citado possibilidade em novembro Marcelo Camargo/Agência Brasil - 15.1.2025

O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou nesta terça-feira (4) que o Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) vai voltar a dar o certificado de conclusão no ensino médio aos estudantes “com notas adequadas”. Santana não apresentou detalhes, mas afirmou que a medida, interrompida em 2017, será retomada a partir do Enem deste ano. A fala do ministro foi feita na abertura da 6ª edição do Encontro do Pnae (Programa Nacional de Alimentação Escolar), em Brasília (DF), ao lado do presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Atualmente, estudantes com 18 anos ou mais conseguem o certificado de conclusão do ensino médio a partir do Encceja (Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos).

Santana tinha citado a possibilidade de o Enem voltar a certificar os estudantes em novembro do ano passado. À época, o ministro informou que o Encceja não deve ser suspenso — a ideia é que o Enem também sirva para essa finalidade.

O Encceja é para jovens e adultos que não concluíram os estudos na idade escolar e que buscam a certificação do ensino fundamental ou médio. Para realizar a prova, é preciso que o candidato tenha no mínimo 15 anos para pedir o certificado do ensino fundamental e 18 anos para solicitar a conclusão no ensino médio.

‌



O exame é composto por uma redação e quatro provas objetivas com conteúdos específicos de ciências da natureza e suas tecnologias; matemática e suas tecnologias, linguagens; códigos e suas tecnologias e redação; e ciências humanas e suas tecnologias.

Para ser aprovado, o participante precisa de ao menos 100 pontos em cada área de conhecimento e cinco na redação.