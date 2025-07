‘Estranheza e repúdio’: PL se manifesta sobre operação da PF contra Bolsonaro Ex-presidente deve colocar tornozeleira eletrônica e está proibido de sair de casa entre 19h e 7h Brasília|Do R7 18/07/2025 - 09h49 (Atualizado em 18/07/2025 - 10h03 ) twitter

Bolsonaro está proibido de manter contato com embaixadores e diplomatas Lula Marques/Agência Brasil - Arquivo

O presidente do PL (Partido Liberal) Valdemar Costa Neto se manifestou contra a operação da PF (Polícia Federal) desta sexta-feira (18) que teve como alvo a residência do ex-presidente Jair Bolsonaro e a sede nacional do partido. Em nota, o líder afirma que o partido recebeu a ação com “estranheza e repúdio”.

Para o PL, a medida determinada pelo STF (Supremo Tribunal Federal) foi desproporcional. “Se o presidente Bolsonaro sempre esteve à disposição das autoridades, o que justifica uma atitude dessa?”, completa. Leia a íntegra ao final da matéria.

O presidente Bolsonaro também se manifestou e afirma ter recebido a imposição de medidas cautelares com “surpresa e indignação”.

A operação

A Polícia Federal cumpre na manhã desta sexta dois mandados de busca na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro e em endereços ligados ao PL. Além disso, o ex-chefe do Executivo deverá usar tornozeleira eletrônica e está proibido de sair de casa entre 19h e 7h, inclusive nos fins de semana.

Bolsonaro também está proibido de manter contato com embaixadores e diplomatas estrangeiros, bem como se aproximar de embaixadas.

Outras restrições incluem a proibição de contato com os demais réus do processo e o acesso às redes sociais.

Íntegra da nota do PL

O Partido Liberal manifesta estranheza e repúdio diante da ação da Polícia Federal realizada nesta sexta-feira (18), que incluiu mandados de busca na residência do presidente Jair Bolsonaro e na sala que ocupa na sede nacional do partido.

Se o presidente Bolsonaro sempre esteve à disposição das autoridades, o que justifica uma atitude dessa?

O PL considera a medida determinada pelo Supremo Tribunal Federal desproporcional, sobretudo pela ausência de qualquer resistência ou negativa por parte do presidente Bolsonaro em colaborar com todos os órgãos de investigação.

Reafirmamos nossa confiança no presidente Jair Bolsonaro, seu compromisso com o Estado Democrático de Direito e com a verdade.

