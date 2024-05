Fazenda vai enviar a Lula na próxima semana medida voltada a grandes empresas do RS

Alto contraste

Haddad: 'presidente da Petrobras é quase ministro' (Valter Campanato/Agência Brasil — Arquivo)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, declarou nesta sexta-feira (17) que vai enviar ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva na próxima semana uma medida voltada às grandes empresas sediadas no Rio Grande do Sul. O objetivo é socorrer as indústrias afetadas pelas fortes chuvas e enchentes que atingem o estado ao menos desde o fim de abril. O anúncio de Haddad ocorreu durante reunião com prefeitos gaúchos e integrantes do governo federal. O encontro contou com a participação de Lula.

“A equipe da Fazenda continua trabalhando em novas demandas, sobretudo voltadas para as grandes empresas permanecerem no Rio Grande do Sul e voltarem a produzir o mais rapidamente possível. Na semana que vem, vamos submeter ao presidente o desenho da medida. Obviamente, se houver acordo do desenho no âmbito do Planalto, o presidente também vai poder anunciar essa medida”, afirmou Haddad.

A iniciativa foi construída, segundo o ministro, em parceria com as empresas gaúchas. “Tivemos com o presidente Alckmin e em contato com a Federação das Indústrias para fazer estimativa das necessidades, mas queremos que as empresas mantenham os empregos no RS e voltem a produzir o mais rapidamente possível”, acrescentou.

A tragédia no estado já deixou ao menos 154 mortos e 806 feridos. Outras 94 pessoas estão desaparecidas e 78.165 gaúchos estão em abrigos. A população afetada — em 461 municípios do RS, mais de 92% do estado — ultrapassa 2,3 milhões. Os desalojados somam 540.188. As forças de resgate já salvaram 82.666 pessoas e 12.108 animais, segundo a atualização mais recente da Defesa Civil local.