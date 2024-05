Tragédia no RS: Ministros vão discutir situação de Grêmio e Inter em campeonatos Pimenta e Waldez vão se reunir com Federação Gaúcha nesta quarta; intenção é tratar de logística para participação dos times na Sul-Americana e na Libertadores

Intenção é planejar logística que envolve participação de times nas competições (Rafa Neddermeyer/Agência Brasil - 17.5.2024)

Os ministros Paulo Pimenta (Secretaria Extraordinária da Presidência da República de Apoio à Reconstrução do Rio Grande do Sul) e Waldez Goés (Integração e Desenvolvimento Regional) vão se reunir nesta sexta-feira (17) com a Federação Gaúcha de Futebol, para discutir a logística da participação de Grêmio e Internacional na Copa Sul-Americana e na Libertadores. O encontro deve ocorrer no Estádio Beira Rio, do Inter, em Porto Alegre (RS). O tricolor disputa a Libertadores e o Colorado está na Sul-Americana.

“Vamos discutir ações de apoio, iniciativas sobre todo esse complexo sistema de paralisação dos campeonatos, as consequências, como fica a participação de Inter e Grêmio na Sul-Americana e Libertadores. Como vão viajar, como vão chegar os voos de times que vão jogar aqui, se o Aeroporto Salgado Filho (em Porto Alegre) está fechado”, explicou Pimenta.

Nesta semana, o Coritiba ofereceu o estádio Couto Pereira ao Grêmio para os jogos da Libertadores. O tricolor gaúcho deve mandar as partidas contra The Strongest, em 29 de maio, e Estudiantes, em 8 de junho, em Curitiba (PR). A Conmebol (Confederação Sul-Americana de Futebol) remarcou os confrontos do Internacional contra Real Tomayapo e Delfil, pela Copa Sul-Americana, para 4 e 8 de junho, respectivamente.

Na quinta-feira (15), a CBF (Confederação Brasileira de Futebol) decidiu suspender o Brasileirão até 27 de maio. Com isso, as duas próximas rodadas da competição não serão disputadas nas próximas semanas. Em nota, a entidade informou que consultou os 20 clubes da Série A e disse que 15 instituições foram a favor da paralisação do torneio. O Conselho Técnico Extraordinário segue marcado para o dia 27 de maio, onde os clubes vão deliberar sobre “aspectos técnicos das competições bem como a situação de registro e transferência de atletas, questões jurídicas com relação aos acessos às competições internacionais como Libertadores, Sul-Americana e Mundial de Clubes e questões de direitos de transmissão e patrocínios”.

Apesar da paralisação do Brasileirão, a Copa do Brasil não será suspensa nem terá jogos adiados, com exceção das partidas que envolvem os clubes gaúchos. Portanto, os duelos de volta da 3ª fase do torneio serão realizados entre 21 e 23 de maio.

Confira os clubes que pediram a paralisação do Brasileirão:

• Atlético Clube Goianiense;

• Atlético Mineiro SAF;

• Club Athletico Paranaense;

• Criciúma Esporte Clube;

• Cruzeiro Esporte Clube SAF;

• Cuiabá EsporteClube SAF;

• Esporte Clube Bahia SAF;

• Esporte Clube Juventude;

• EsporteClube Vitória;

• Fluminense Football Club;

• Fortaleza Esporte Clube;

• Grêmio Football Porto Alegrense;

• SAF Botafogo;

• Sport ClubInternacional;

• Vasco da Gama SAF.