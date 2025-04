Fotojornalista Orlando Brito tem primeira exposição póstuma em shopping de Brasília JK Shopping traz a mostra “Requiem”, com destaque a imagens de rituais indígenas; exibição segue até julho Brasília|Lis Cappi, do R7, em Brasília 12/04/2025 - 14h04 (Atualizado em 12/04/2025 - 14h11 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Fotografias capturadas por Orlando Brito (1950-2022) fazem parte de exibição Requiem Orlando Brito/Arquivo

Parte do trabalho do fotojornalista Orlando Brito ganha a primeira exposição póstuma em Brasília. A mostra “Réquiem” conta com 25 imagens inéditas do fotógrafo e seguirá aberta para visitação entre 12 de abril e 5 de junho, no Espaço Arte do Shopping JK, em Brasília.

O fotógrafo viveu entre 1950 e 2022 e foi um dos ícones de produções ligadas ao jornalismo e viveu. Entre registros feitos pelas lentes se encontram diferentes momentos da história brasileira e de culturas que fazem parte da identidade do país.

As imagens selecionadas para o evento revelam olhar sensível sobre o Quarup, ritual ancestral dos povos indígenas do Alto Xingu. A curadoria foi feita pela filha, Carol Brito, com a proposta de ressaltar importância da valorização das culturas originárias.

“A exposição não apenas honra a memória do meu pai, mas também destaca sua sensibilidade única ao registrar a cultura indígena com respeito e profundidade. Seu trabalho é um convite para enxergarmos o Brasil em toda a sua diversidade”, ressalta a Brito.

‌



Trajetória

Um dos mais premiados fotógrafos brasileiros, Brito nasceu em Janaúba, em Minas Gerais, em 8 de fevereiro de 1950. Ele se mudou com a família para Brasília no início dos anos 1960. Em 1965 começou a carreira como laboratorista na sucursal brasiliense do jornal Última Hora, do Rio de Janeiro. Dois anos depois, tornou-se fotógrafo do periódico.

Reconhecido pela extensa cobertura política, Orlando Brito fotografou 13 presidentes da República e registrou momentos históricos como o fechamento do Congresso Nacional, o Diretas Já, impeachments e grandes manifestações populares.

‌



Em outra frente, o fotojornalista construiu um acervo sobre povos indígenas e foi um dos grandes documentaristas da cultura de povos originários.

Brito morreu aos 72 anos por falência de múltiplos órgãos, em 11 de fevereiro de 2022.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp