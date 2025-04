Galípolo recebe senadores do DF para conversar sobre venda do Banco Master ao BRB Presidente do BC detalhou como deve ser a análise do processo; comissão do Senado pediu explicações a Galípolo Brasília|Do R7 01/04/2025 - 21h02 (Atualizado em 01/04/2025 - 21h03 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Damares, Leila e Izalci se reuniram com Galípolo Divulgação/Izalci Lucas - 1/4/2025

O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, se reuniu nesta terça-feira (1º) com os três senadores do Distrito Federal para conversar sobre a aquisição do Banco Master pelo BRB (Banco de Brasília), banco público controlado pelo Governo do Distrito Federal, pelo valor de R$ 2 bilhões.

Galípolo recebeu Damares Alves (Republicanos-DF), Leila Barros (PDT-DF) e Izalci Lucas (PL-DF). Segundo Leila, “o presidente do Banco Central nos esclareceu que fará a análise técnica dessa operação, e que vai avaliar as condições da compra e os riscos que podem surgir a partir dela”.

“Nós vamos acompanhar cada passo dessa transação para que a população do Distrito Federal não saia prejudicada”, declarou a senadora.

Nesta terça-feira, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou um requerimento de Izalci solicitando informações ao presidente do Banco Central sobre a negociação entre os dois bancos. Galípolo tem 30 dias para prestar explicações ao colegiado.

‌



“A compra do Banco Master pelo BRB, anunciada na semana passada, avaliada em R$ 2 bilhões, é uma operação estratégica que visa criar um conglomerado financeiro mais robusto. No entanto, ela envolve riscos que precisam ser analisados sob diferentes perspectivas: financeira, operacional, regulatória e de mercado”, opinou Izalci.

Os senadores do DF anunciaram que vão chamar o presidente do BRB, Paulo Henrique Costa, e o dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, para uma audiência na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado.

‌



“Os senadores do DF estão preocupados como todo esse processo está sendo conduzido e a população pode ter certeza de que vamos acompanhar de perto”, disse Damares.

“Vamos convidar os presidentes dos dois bancos para prestarem esclarecimentos na Comissão de Assuntos Econômicos e não descartamos levar o assunto aos órgãos de controle. Estamos falando do banco do povo de Brasília, e podem ter certeza que vamos exigir total transparência nesse processo”, acrescentou.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp