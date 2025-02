Mulher é presa minutos após matar o companheiro no DF Segundo a investigada, o homem a tinha agredido antes dela reagir; mulher foi presa em flagrante Brasília|Edis Henrique Peres, do R7, em Brasília 27/01/2025 - 10h45 (Atualizado em 27/01/2025 - 10h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mulher foi presa em matagal próximo ao local do crime Lúcio Bernardo Jr/ Agência Brasília -

Uma mulher foi presa neste domingo (26) após matar o companheiro no Distrito Federal. O crime aconteceu por volta das 11h30 na Colônia Agrícola 26 de Setembro. De acordo com o 15º Batalhão da Polícia Militar, eles foram acionados para atender uma ocorrência de lesão corporal na região, mas ao chegarem no local, foram informados pelo SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) que a vítima, um homem de idade não informada, tinha sofrido golpes de faca e morrido no local.

As testemunhas do crime denunciaram que, possivelmente, a companheira do homem teria sido a autora do crime e teria fugido. De posse das características, os militares iniciaram um patrulhamento e conseguiram localizar a mulher próxima a um matagal. Ela foi presa e levada para à 8ª Delegacia de Polícia (Asa Norte). De acordo com fontes ouvidas pela reportagem, a suspeita alega ter sofrido agressões físicas da vítima.

Ameaça e cárcere privado

Homem foi preso perto de lava a jato PMDF/Divulgação - 25.01.202

Já na noite de sábado (25) a Polícia Militar do Distrito Federal prendeu um homem por manter duas pessoas em cárcere privado em São Sebastião. O resgate aconteceu por volta das 21h30, na Quadra 01, Conjunto 12. Ao chegar no local, o batalhão encontrou um homem e uma mulher que relataram terem sido ameaçados por um suspeito de ter cometido um assassinato mais cedo na região.

Segundo o relato, o criminoso teria entrado na residência, apontado uma arma de fogo para a cabeça do homem e tomado o celular de suas mãos. Em seguida, o suspeito ameaçou também a mulher, que já conhecia, e roubou o celular dela. Ele disse que sabia que ela o havia acusado de envolvimento em um assassinato em um campo de futebol ocorrido na manhã de sábado.

‌



O criminoso ordenou que a mulher deixasse São Sebastião e trancou as vítimas dentro da casa e levou as chaves. Depois de serem resgatadas, as vítimas forneceram as características do suspeito e da motocicleta em que ele estava. Com base nos dados, a equipe da PMDF conseguiu localizá-lo nas proximidades de um lava a jato, próximo ao Balão do Morro da Cruz.

Os policiais encontraram com o suspeito os celulares roubados e chave da residência. Na casa do suspeito, eles também apreenderam um revólver calibre .38, carregado com sete munições intactas, e porções de skunk, maconha e uma pequena quantidade de cocaína.

‌



O homem foi preso em flagrante e levado para a 30ª Delegacia de Polícia (São Sebastião).