Zambelli contrata psiquiatra que atuou com Adélio Bispo, Flordelis e Suzane von Richthofen

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A deputada federal Carla Zambelli está presa em Roma desde o final de julho.

Hewdy Lobo Ribeiro, psiquiatra forense, foi contratado para avaliar a saúde mental de Zambelli.

Ribeiro constatou múltiplos adoecimentos que exigem acompanhamento constante, indicando que as necessidades médicas não podem ser atendidas no sistema prisional.

A Justiça italiana manteve a prisão cautelar de Zambelli, rejeitando o pedido da defesa para a prisão domiciliar humanitária. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Segundo médico, Zambelli apresenta 'adoecimentos psiquiátricos, neurológicos e cardiológicos' Lula Marques/ Agência Brasil

A defesa da deputada federal Carla Zambelli (PL-SP), que está presa em Roma desde o fim de julho, contratou o médico psiquiatra Hewdy Lobo Ribeiro para analisar as condições de saúde da parlamentar e tentar uma mudança no regime de prisão de Zambelli.

Ribeiro atua com psiquiatria forense, avaliando a saúde mental de indivíduos envolvidos em processos judiciais. Ele tem histórico de participação em processos criminais de grande repercussão nacional, como os casos de Flordelis, Adélio Bispo e Suzane von Richthofen.

Ao R7, Ribeiro disse que os documentos médicos apresentados pela defesa de Zambelli confirmam que a deputada apresenta múltiplos adoecimentos psiquiátricos, neurológicos e cardiológicos, que exigem acompanhamento constante. Segundo Ribeiro, a retirada desses tratamentos poderia causar “consequências graves” à saúde de Zambelli.

Diante disso, ele concluiu que as necessidades médicas da deputada são complexas e não podem ser plenamente atendidas no sistema prisional. A orientação do especialista deve ser para que a defesa solicite à Justiça italiana a concessão da prisão domiciliar humanitária, de forma a garantir que a parlamentar tenha acesso aos cuidados necessários.

“Confirmamos muitos adoecimentos psiquiátricos, neurológicos e cardiológicos. [Zambelli] precisa de muitos tratamentos médicos, que, se forem retirados, terão consequências graves. [Defendo] que os advogados devem pedir a prisão domiciliar humanitária, pois as necessidades dela são complexas e não são viáveis de serem realizadas em presídios”, afirmou o psiquiatra.

Justiça mantém prisão cautelar

Na última-sexta-feira (15), a Justiça italiana manteve a prisão cautelar de Zambelli, rejeitando um pedido da defesa para que ela fosse para prisão domiciliar.

A decisão foi tomada após audiência no Tribunal de Apelações de Roma, que confirmou a legalidade da prisão.

No pedido, a defesa de Zambelli alegou falta de condições de saúde adequadas para que a deputada aguardasse o processo de extradição na prisão italiana, a inexistência de um pedido internacional de prisão válido e a ausência de solicitação formal de extradição.

Entretanto, a corte italiana rejeitou a argumentação da defesa, ao reconhecer que a prisão da parlamentar pela polícia italiana foi correta, “pois a prisão ocorreu em cumprimento a mandado emitido pelo Supremo Tribunal Federal, posteriormente objeto de uma Difusão Vermelha da Interpol”.

Perguntas e respostas:

Quem é o psiquiatra contratado pela defesa de Carla Zambelli?

A defesa da deputada federal Carla Zambelli contratou o médico psiquiatra Hewdy Lobo Ribeiro para analisar as condições de saúde da parlamentar.

Qual é a função do psiquiatra na defesa de Zambelli?

Hewdy Lobo Ribeiro irá avaliar a saúde mental de Zambelli e recomendar uma mudança no regime de prisão da deputada, que está presa em Roma desde o fim de julho.

Qual é o histórico profissional de Hewdy Lobo Ribeiro?

Ribeiro atua na psiquiatria forense e tem experiência em casos criminais de grande repercussão no Brasil, incluindo os de Flordelis, Adélio Bispo e Suzane von Richthofen.

Quais problemas de saúde Zambelli apresenta segundo o psiquiatra?

Segundo Ribeiro, Zambelli apresenta múltiplos adoecimentos psiquiátricos, neurológicos e cardiológicos que exigem acompanhamento constante. A retirada desses tratamentos poderia causar “consequências graves” à saúde da deputada.

Qual é a recomendação do psiquiatra para a defesa de Zambelli?

O psiquiatra recomenda que a defesa solicite à Justiça italiana a concessão da prisão domiciliar humanitária, para garantir que Zambelli tenha acesso aos cuidados médicos necessários.

O que aconteceu com o pedido de prisão domiciliar feito pela defesa?

A Justiça italiana manteve a prisão cautelar de Zambelli e rejeitou o pedido da defesa para que ela fosse transferida para prisão domiciliar, após uma audiência no Tribunal de Apelações de Roma.

Quais foram os argumentos da defesa para solicitar a prisão domiciliar?

A defesa alegou falta de condições de saúde adequadas para que Zambelli aguardasse o processo de extradição na prisão italiana, além da inexistência de um pedido internacional de prisão válido e a ausência de solicitação formal de extradição.

Qual foi a decisão da corte italiana em relação à prisão de Zambelli?

A corte italiana reconheceu que a prisão de Zambelli foi correta, pois ocorreu em cumprimento a um mandado emitido pelo Supremo Tribunal Federal, que foi posteriormente objeto de uma Difusão Vermelha da Interpol.

