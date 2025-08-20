‘Adultização’: Câmara promove debate em comissão geral e prevê votar tema nesta quarta Oposição, no entanto, afirma que a pauta não deve servir de pretexto para censura nas redes sociais Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 20/08/2025 - 02h00 (Atualizado em 20/08/2025 - 02h00 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA A Câmaras dos Deputados debate proteção a crianças e adolescentes em ambientes digitais.

O plenário deve votar um projeto contra aliciamento nas redes sociais.

O projeto visa endurecer regras e prevenir exploração e adultização infantil.

Parlamentares da oposição temem que a discussão leve à censura nas redes sociais.

Proposta teve urgência aprovada nessa terça (19) Kayo Magalhães / Câmara dos Deputados - 19/08/2025

A Câmara dos Deputados promove, nesta quarta-feira (20), às 9h, uma comissão geral para debater a proteção para crianças e adolescentes em ambientes digitais. A reunião foi proposta pelo presidente da Casa, Hugo Motta (Republicanos-PB).

Ao todo, 36 convidados, entre especialistas, autoridades e parlamentares, vão participar da comissão, que acontecerá no plenário da Câmara.

Ainda hoje, o plenário pretende votar um projeto que endurece regras contra o aliciamento de crianças e adolescentes nas redes sociais para impedir a “adultização” desse público. Um pedido de urgência ao texto já foi aprovado pelos deputados nessa terça-feira (19).

A reação do Congresso contra adultização infantil ganhou tração após o youtuber Felipe Bressanim Pereira, conhecido como Felca, divulgar vídeo expondo exploração sexual de crianças na internet.

‌



A denúncia motivou a criação de grupo de trabalho na Câmara para discutir propostas sobre o assunto e levou 70 senadores a assinarem um pedido para a criação de uma CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) relativa ao tema.

A ação de Felca também resultou na prisão preventiva do influenciador digital Hytalo Santos, acusado de explorar sexualmente crianças nas redes sociais. Hytalo foi detido em São Paulo na sexta-feira (15).

‌



Parlamentares de oposição, entretanto, afirmam que a pauta não deve servir de pretexto para censura nas redes sociais, principalmente após o governo federal informar que vai enviar ao Congresso dois projetos sobre a regulamentação dessas plataformas.

Líder da oposição na Câmara, o deputado federal Luciano Zucco (PL-RS) defende que o projeto sobre o tema seja resultado do grupo de trabalho, não de uma votação célere.

‌



“Nós temos 79 projetos, provavelmente agora mais, de vários parlamentares, tratando do tema. O PL, a oposição, quer falar sobre o tema, quer debater, quer contribuir, quer aumentar as penas para os criminosos, mas não pode um projeto que não foi trabalhado vir afogadilho”, afirmou ao R7.

“Então, a nossa preocupação é com a censura das redes. Não podemos ter nenhum tipo de regulação, ainda mais de um governo. Hoje é o governo de esquerda, amanhã pode ser de direita. Então, nós vamos trabalhar de hoje para amanhã para que esse texto seja um texto equilibrado”, prosseguiu.

O deputado falou ainda em “cortina de fumaça” para regulamentar as redes.

Entenda o projeto

A proposta obriga produtos e serviços de tecnologia, como redes sociais, a adotarem mecanismos de prevenção ao uso por crianças e adolescentes quando o serviço não for voltado a esse público.

Fornecedores de produtos e provedores de serviços deverão tomar providências para prevenir práticas como bullying, exploração sexual e padrões de uso que possam induzir os usuários a vícios ou transtornos.

Entre outras medidas, plataformas terão de garantir proteção e privacidade dos dados de menores de idade; prevenir exposição a conteúdos inadequados à faixa etária — como violência, abuso sexual e jogos de azar — e adotar verificação de idade confiável.

As ferramentas devem permitir que responsáveis controlem interações, geolocalização e tempo de uso. O enfraquecimento do controle parental será proibido, e informações monitoradas deverão ser invioláveis. Para a efetividade das medidas, os perfis de menores devem estar vinculados aos dos pais.

No combate ao abuso sexual, plataformas precisarão reportar conteúdos de exploração de menores às autoridades e reter dados para investigação. Canais de denúncia deverão ser criados, com remoção de conteúdos ofensivos sem necessidade de ordem judicial quando a denúncia for confirmada.

Jogos, publicidade e multas

A proposta proíbe loot boxes — itens virtuais em videogames adquiridos ou obtidos como recompensa — para menores. Classificações indicativas sobre idade devem considerar interações entre usuários, permitindo desativar canais e interações conforme necessário.

Em relação à publicidade digital, marcas não poderão realizar perfilamento ou análise emocional para direcionar anúncios a menores.

O governo federal definirá diretrizes a serem seguidas pelas redes sociais, e infrações poderão gerar multas de até R$ 50 milhões por ocorrência, suspensão ou proibição de atividades. Valores de multas serão revertidos ao Fundo Nacional para a Criança e o Adolescente.

Por fim, a proposta determina a colocação de adesivos em embalagens de equipamentos eletrônicos de uso pessoal, alertando sobre riscos de acesso a conteúdos inadequados por menores.

