É necessário esforço diplomático com China e UE para reverter veto por gripe aviária; veja análise

A China e a União Europeia suspenderam a importação de carne de frango brasileira por pelo menos 60 dias, após um caso de gripe aviária ser confirmado nesta quinta-feira (15) em uma granja no Rio Grande do Sul. A área onde foi detectado o caso da doença — não transmitida pelo consumo de carne ou ovos — foi isolada e as aves restantes eliminadas.



Em entrevista ao Conexão Record News , o doutor em relações internacionais Igor Lucena destaca o trabalho diplomático que deve ser desenvolvido para reforçar a segurança dos produtos de origem brasileira. “Tem que ter muita diplomacia, muito trabalho para poder reverter essa situação o mais célere possível. Mas, de fato, é uma péssima notícia para o nosso agro, grande responsável pela manutenção da balança comercial”, afirma.