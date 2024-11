Homem-bomba foi processado por violência doméstica e infração de medidas sanitárias Em outros processos, homem que explodiu artefatos na Praça dos Três Poderes respondia por perturbação do sossego alheio Brasília|Do R7, em Brasília 14/11/2024 - 11h41 (Atualizado em 14/11/2024 - 11h50 ) twitter

Francisco Wanderley Luiz tinha 59 anos Reprodução/Redes Sociais

O homem que explodiu artefatos e se matou na Praça dos Três Poderes, em Brasília, na noite desta quarta-feira (13) já respondeu a diversos processos na Justiça. Entre 2020 e 2023, os mais recentes, Francisco Wanderley Luiz, de 59 anos cometeu infração de medida sanitária, perturbação do trabalho ou do sossego alheios e crimes contra o meio ambiente e o patrimônio genético.

Luiz morreu em frente ao STF (Supremo Tribunal Federal) ao detonar uma bomba. A suspeita é de que ele seja o único envolvido nos episódios.

O autor do atentado também já foi fichado por violência doméstica na delegacia da Polícia Civil de Rio do Sul (SC) em 2013. Ele era apoiador do ex-presidente Jair Bolsonaro e foi candidato a vereador na cidade catarinense pelo PL em 2020.

Em 11 de julho de 2021, ele foi denunciado por descumprir medidas sanitárias contra a Covid-19. Segundo o Ministério Público catarinense, ele promoveu uma festa com aglomeração de pessoas sem máscaras em um estabelecimento comercial em meio à pandemia. Teria ocorrido um princípio de tumulto na saída, e foi necessário o uso de spray de pimenta por parte dos policiais.

Francisco Wanderley Luiz tinha artefatos no corpo e explodiu ao menos duas bombas em frente ao STF. Além disso, teria acionado à distância a detonação de outros artefatos que estavam no porta-malas do carro dele, estacionado no anexo 4 da Câmara dos Deputados.

Antes de explodir a bomba que causou a própria morte, ele tentou entrar no prédio do STF, segundo o Governo do Distrito Federal. A Polícia Civil do Distrito Federal e a Polícia Federal investigam o caso.

A Praça dos Três Poderes está interditada por tempo indeterminado. Segundo a Polícia Militar do DF, todos os principais prédios públicos de Brasília e o aeroporto da capital tiveram o reforço no policiamento.

Após as explosões, integrantes de diferentes forças de segurança se deslocaram à Praça dos Três Poderes para fazer uma varredura no local, incluindo o Esquadrão Antibombas da PM.

Cães farejadores e um robô auxiliaram no trabalho, e foi necessário analisar os artefatos que ficaram no corpo do homem responsável pelas explosões.

Sequências dos acontecimentos

Segundo as primeiras informações sobre o caso, o carro de Francisco Wanderley Luiz foi o primeiro a explodir, por volta de 19h30. Vídeos feitos por pessoas que estavam no anexo 4 da Câmara mostram o momento em que o carro pega fogo, e é possível ouvir estouros que parecem ser de fogos de artifício.

Na sequência, aconteceram as explosões em frente ao prédio do STF, perto da estátua ‘A Justiça’. Francisco Wanderley Luiz acionou ao menos duas bombas em um intervalo de 18 segundos.

Os dois locais das explosões ficam a aproximadamente 450 metros um do outro.

Um segurança do STF que viu a ação de Francisco Wanderley Luiz disse em depoimento à Polícia Civil do DF que o homem chegou ao local com uma mochila e tirou dela alguns artefatos e um extintor.

O segurança teria mantido um breve contato com o autor e relatou que, em certo momento, o homem pediu a ele para não se aproximar e abriu a jaqueta que usava para mostrar a quantidade de explosivos carregava no próprio corpo.

No depoimento, o segurança disse que Francisco Wanderley Luiz lançou bombas em direção ao prédio do STF, mas elas não alcançaram o imóvel porque ele estava muito longe.

Ainda de acordo com o relato da testemunha, a ação de Francisco Wanderley Luiz terminou quando ele acionou a última bomba, a colocou na cabeça com um travesseiro e deitou no chão, até que aconteceu a explosão.

Quem era Francisco Wanderley Luiz

Francisco Wanderley Luiz morava em Rio do Sul (SC). Segundo a Polícia Civil do DF, ele tinha alugado uma casa em Ceilândia, região administrativa que fica a aproximadamente 30 km de distância do centro de Brasília.

A polícia teve acesso a mensagens compartilhadas por Francisco Wanderley Luiz em um aplicativo de conversas nas quais ele antecipava os atos que ocorreram na Praça dos Três Poderes. Nas mensagens, ele manifestava “previamente a intenção em praticar o autoextermínio e o atentado a bomba contra pessoas e instituições”, segundo a investigação policial.

O Congresso apura se o homem teria entrado no prédio do parlamento durante a manhã dessa quarta. A investigação é feita pelo Departamento de Polícia Legislativa. “Eles mencionaram essa suspeita. Eles estão procurando saber se essa suspeita é ou não real. Eles estão ainda checando com as entradas, as pessoas, imagens, estão vendo tudo”, disse o segundo vice-presidente da Casa, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ).

Esplanada isolada

Após as explosões, a Praça dos Três Poderes foi isolada, e equipes do Esquadrão Antibombas foram acionadas para verificar se havia outros explosivos. As pessoas que estavam com carros estacionados no local tiveram que esperar a verificação para poder retirar os veículos.

No STF, ministros e servidores foram retirados imediatamente do prédio. Na Câmara, a sessão no plenário foi interrompida. Os deputados foram autorizados a sair do local pela garagem.

O expediente na Câmara, Senado e STF foram suspensos na manhã desta quinta (14) para a finalização da verificação de segurança. O Governo do Distrito Federal informou que reforçou a segurança na Esplanada.

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, disse que as forças de segurança estão preparadas para assegurar o funcionamento dos Poderes da República.

Ainda na noite dessa quarta, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que já estava no Palácio da Alvorada no momento das explosões, se reuniu com os ministros do STF Alexandre de Moraes e Cristiano Zanin para falar sobre o que ocorreu.

A relatoria do inquérito no STF que vai apurar as explosões ficou com o ministro Alexandre de Moraes. O caso foi enviado a ele por semelhanças com os ataques do 8 de janeiro.