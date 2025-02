Homem tenta matar namorada esganada e ordena que dois pitbulls a ataquem no DF Mulher foi levada ao hospital e segue internada; veja como denunciar violência doméstica e pedir ajuda Brasília|Do R7, em Brasília 12/02/2025 - 10h34 (Atualizado em 12/02/2025 - 11h55 ) twitter

Homem foi preso no serviço nesta terça-feira PCDF/Divulgação - 11.

Um homem de 24 anos foi preso depois de agredir a namorada com diversos socos no rosto e tentar matá-la esganada no Distrito Federal. A vítima de 32 anos relatou ainda que o autor mordeu um de seus dedos, a ponto de quase arrancar uma das falanges, e ainda ordenou que dois cães, da raça pitbull, a atacassem. A vítima sofreu mordidas em diversas partes do corpo.

A mulher foi encaminhada ao hospital e segue internada até a última atualização da Polícia Civil. Durante as investigações, ela foi ouvida ainda no hospital e narrou os episódios de violência.

O homem foi preso no primeiro dia de serviço em um posto de combustíveis, atrás da 12ª Delegacia de Polícia (Taguatinga Centro), nesta terça-feira (11).

Como pedir ajuda

A denúncia é um passo fundamental para garantir que a mulher tenha acesso a medidas protetivas e a programas de proteção. Confira como denunciar:

Disque Denúncia - Ligue 197 ou (61) 98626-1197 (WhatsApp);

- Ligue 197 ou (61) 98626-1197 (WhatsApp); Delegacias Especiais de Atendimento à Mulher - (61) 3207-6172/ 3207-6195 - Funcionam 24 horas;

- (61) 3207-6172/ 3207-6195 - Funcionam 24 horas; PMDF - Ligue 190;

- Ligue 190; Núcleo de Gênero do MPDFT - (61) 3343-6086 e (61) 3343-9625;

- (61) 3343-6086 e (61) 3343-9625; Núcleo de Assistência Jurídica de Defesa da Mulher da Defensoria Pública - WhatsApp (61) 999359-0032;

A população, ao presenciar casos de violência doméstica contra a mulher, também pode denunciar os casos no 190.