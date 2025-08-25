Ibaneis diz que, se for preciso, vai falar com Lula sobre equiparação salarial da PCDF com PF Sindicato não planeja aceitar proposta de 18%; salários são pagos pelo governo federal Brasília|Yumi Kuwano, do R7, em Brasília e Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 25/08/2025 - 18h10 (Atualizado em 25/08/2025 - 18h10 ) twitter

Governo federal ofereceu reajuste de 18% aos policiais civis do DF Ascom/Polícia Civil do Distrito Federal/Arquivo

O governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha, afirmou nesta segunda-feira (25) que, se for preciso, vai falar com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre o aumento de salário da Polícia Civil do DF.

A categoria pede que os salários sejam equiparados aos valores recebidos pelos policiais federais, uma vez que ambas corporações exercem funções semelhantes e são custeadas com recursos federais, por meio do Fundo Constitucional do DF.

“Se for exigência de ter que ir lá falar com o presidente Lula, se for para beneficiar as nossas forças de segurança, até pra isso vocês podem contar comigo”, disse o governador.

A declaração de Ibaneis foi dada após o governo federal recusar a proposta de paridade salarial da PCDF.

‌



A decisão foi tomada em reunião do Fórum de Negociação, do MGI (Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos) na última sexta-feira (22). Os dados sobre a projeção das contas das polícias Civil e Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do DF foram enviados à pasta em abril.

Proposta

A União ofereceu um reajuste de 18% em duas parcelas de 9%: a primeira, paga a partir de setembro e, a segunda, em abril de 2026.

‌



De acordo com o presidente do Sinpol-DF (Sindicato dos Policiais Civis do Distrito Federal), Enoque Venancio de Freitas, a proposta do governo não atende à demanda da categoria.

“Hoje, a diferença média entre a remuneração da PCDF e da PF exige um reajuste de aproximadamente 37% para alcançar a equiparação. O governo apresentou algo em torno de 18%, ou seja, apenas metade do necessário. Está muito aquém, cerca de 50% do que foi encaminhado pelo GDF”, diz.

‌



Segundo ele, o Fundo Constitucional dispõe de recursos suficientes para garantir o aumento e sugere que a negativa não seria uma questão financeira, e sim política.

“Todos os estudos técnicos, orçamentários e fiscais já demonstraram que há viabilidade não apenas para iniciar o reajuste neste ano, mas também para sustentar os pagamentos em 2026 e nos anos seguintes”, destacou.

“Agora, politicamente, o governo deve ter lá suas razões. Talvez porque tenha de enfrentar todo o funcionalismo público federal e não quer passar uma mensagem, no meu ponto de vista, errada”, comentou o governador do DF durante reinauguração de delegacia no Lago Sul.

A assembleia, que seria realizada nesta segunda (25), foi cancelada. De acordo com o sindicato, o GDF, entidades representativas da categoria, como o Sinpol, e parlamentares estão realizando tratativas para reverter a proposta antes de marcar uma nova assembleia.

