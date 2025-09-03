Tarcísio se encontra com Motta para discutir projeto da anistia Governador esteve em Brasília durante dois dias e intensificou articulações a projeto que pode beneficiar Bolsonaro Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 03/09/2025 - 20h42 (Atualizado em 03/09/2025 - 20h57 ) twitter

Nesta semana, o governador intensificou articulações pelo projeto em Brasília João Valério/Governo de SP - 29/08/2025

O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), se encontrou, nesta quarta-feira (3), com o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), em Brasília, para tratar sobre o projeto de lei que anistia os presos pelos atos extremistas do 8 de janeiro.

O encontro, confirmado pelo R7 com pessoas próximas aos dois, teria contado ainda com a presença do senador Ciro Nogueira (PI), presidente da federação União Progressista.

Até o momento, não há informações sobre o que foi definido no encontro. Mas o governador já está retornando a São Paulo para um jantar com o líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), e o pastor Silas Malafaia.

No encontro, eles vão definir estratégias para as manifestações da oposição que ocorrerão pelo Brasil no próximo domingo, 7 de Setembro.

O governador estaria articulando com Motta uma anistia ampla, geral e irrestrita aos envolvidos nos atos antidemocráticos de 8 de janeiro de 2023, o que inclui o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e a alta cúpula que teria articulado um golpe de Estado após as eleições de 2022.

Na terça-feira (2), Tarcísio angariou o apoio dos principais partidos de centro ao projeto, como o Republicanos, o PP e o União Brasil.

As lideranças das bancadas pediram a Motta para votar o texto após o julgamento de Bolsonaro, que termina em 12 de setembro.

Agora, o PL, de Bolsonaro, diz ter mais de 300 votos ao texto.

