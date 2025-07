Ibaneis sanciona concessão de terreno para construção da sede da Fundação Athos Bulcão Local escolhido tem 1.225 metros quadrados e fica no Setor de Divulgação Cultural Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 01/07/2025 - 10h23 (Atualizado em 01/07/2025 - 11h51 ) twitter

Concessão terá prazo de 35 anos, com possibilidade de prorrogação Geovana Albuquerque/Agência Brasília - Arquivo

O governador Ibaneis Rocha (MDB) sancionou nesta segunda-feira (30) o projeto de lei que permite a concessão de uso de terreno público para que seja construída a sede da Fundação Athos Bulcão . A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial do DF. A fundação funciona atualmente em um espaço alugado na 510 Sul.

A concessão terá prazo de 35 anos, com possibilidade de prorrogação. A contrapartida proposta é que a fundação seja responsável pelas despesas relacionadas ao projeto, construção, licenciamentos e tributos. A obtenção da autorização também será feita pela Fundação.

O secretário de Cultura e Economia Criativa, Claudio Abrantes, afirma que a concessão é “um gesto de respeito à memória de Athos Bulcão”. “Com a nova sede, damos um passo firme na valorização da arte, da história e dos espaços voltados à cultura”, detalha.

O local escolhido tem 1.225 metros quadrados e fica no SDC (Setor de Divulgação Cultural). O arquiteto João Filgueiras Lima, o Lelé, assina o projeto da nova sede, que terá teatro/auditório com 180 lugares, salas multiuso, café, loja, museu e galerias.

‌



A proposta foi debatida em audiência pública em 12 de julho de 2024. À época, autoridades e membros destacaram a importância da Fundação e apoiaram a concessão do terreno.

Uma solenidade simbólica de entrega do terreno vai acontecer na quarta-feira (2), no Foyer da Sala Martins Pena, no Teatro Nacional Claudio Santoro, no dia do aniversário de nascimento do artista Athos Bulcão.

