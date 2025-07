Educação do DF manda recolher lote de carne de merendas após suspeita de irregularidades Pasta afirma que, além do excesso de gordura, problemas sanitários não foram constatados Brasília|Giovanna Inoue, do R7, em Brasília 01/07/2025 - 09h16 (Atualizado em 01/07/2025 - 10h06 ) twitter

TCDF determinou que a SEE preste esclarecimentos sobre irregularidades em carnes Reprodução/TCDF - 30.06.2025

A SEE (Secretaria de Estado de Educação) do DF determinou, de forma preventiva, que o lote de carne utilizada para fazer merendas escolares fossem analisado e substituído por um novo. A decisão vem depois do TCDF (Tribunal de Contas do DF) ordenar que a pasta prestasse esclarecimentos sobre possíveis irregularidades encontradas nas carnes bovinas utilizadas.

A secretaria afirma que a Vigilância Sanitária coletou amostras do produto, que foram analisadas pelo Lacen (Laboratório Central de Saúde Pública). De acordo com o laudo, “a única inconsistência encontrada foi o percentual de gordura 1,7% acima do previsto em edital”. O documento pontua que não foram encontrados problemas sanitários ou nutricionais, e o alimento não foi considerado impróprio para consumo.

Além disso, técnicos da SEE e representantes do Conselho de Alimentação Escolar visitaram as instalações da empresa fornecedora de carne para verificar as condições higiênico-sanitárias, os processos de produção, embalagem, transporte e distribuição do produto. “Adicionalmente, testes sensoriais e visuais foram realizados em unidade escolar antes do uso do novo lote, confirmando a qualidade do alimento”, destaca.

A SEE afirma que um processo para apuração de responsabilidades e eventual aplicação de penalidades à empresa por descumprimento do padrão estabelecido foi instaurado. A pasta ressalta que os dados e medidas adotadas foram encaminhados ao TCDF.

Decisão do TCDF

Na segunda-feira (30), o TCDF determinou que a SEE apresentasse esclarecimentos sobre suóstas irregularidades encontradas no fornecimento de carne para merendas escolares. Segundo denúncias recebidas, o alimento apresentava excesso de gordura e presença de materiais estranhos, como pedaços de plástico, couro e até fragmentos de rótulos.

Os problemas teriam sido identificados em diversas escolas.

