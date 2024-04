Instituto federal de Sobradinho 2 (DF) vai ser construído próximo a UPA e delegacia

Alto contraste

IFB vai ganhar unidades em Sobradinho 2 e Sol Nascente (Pedro Ventura/Agência Brasília - arquivo)

O campus do Instituto Federal de Brasília (IFB) de Sobradinho 2, região administrativa do Distrito Federal distante cerca de 30km do centro de Brasília, será construído próximo à UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da cidade e à 35ª Delegacia de Polícia Civil. O IFB informou ao R7 que o terreno, de cerca de 20 mil metros quadrados, foi cedido à União pela Terracap (Agência de Desenvolvimento do Distrito Federal), no fim do ano passado.

A pedra fundamental do IFB de Sobradinho 2 deve ser lançada na próxima sexta-feira (19). A expectativa é que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva participe da cerimônia. Essa unidade do IFB faz parte dos 100 novos institutos federais que serão lançados até 2026, como anunciado pelo governo federal. Atualmente, a rede federal tem 682 unidades, sendo campi de 38 institutos espalhados pelo Brasil.

Local onde IFB deve ser construído (Reprodução/Google Maps)

Além de Sobradinho 2, o Distrito Federal vai receber uma unidade do IFB no Sol Nascente. Lula foi à cidade na semana passada , para marcar o local de construção. O presidente demonstrou interesse em retornar ao campus, com as obras já finalizadas, para ministrar uma aula inaugural em um ano, “no máximo”.

Cidade

Sobradinho 2 completa 35 anos em outubro deste ano. Com cerca de 79 mil moradores, segundo a PDAD 2021 (Pesquisa Distrital por Amostra de Domicílios), 95,1% dos habitantes da cidade acima de 6 anos sabem ler e escrever. Ainda de acordo com o levantamento, 54,7% das pessoas de 4 a 24 anos do local estudavam em escolas públicas e 18,6% em instituições particulares. Outros 23,6% informaram não frequentar a escola.

Entre os moradores de 6 e 14 anos, 99,5% estão na escola. Em relação àqueles de 15 a 17 anos, 93,8% estudam. Quanto à escolaridade dos moradores de Sobradinho 2 com mais de 25 anos, 40,5% têm ensino médio completo e 26,3% fizeram faculdade.

Sobradinho 2 está no grupo de renda média-baixa, segundo o governo do DF. São quatro faixas — alta, média-alta, média-baixa e baixa. A renda média mensal da cidade, por pessoa, é de R$ 1.560. O dado do Lago Sul, uma das regiões mais ricas da capital do país, é de R$ 10.979.