‘Intromissão indevida’, diz Rui Costa ao criticar investigação dos EUA sobre o Brasil Nesta terça-feira, o governo norte-americano anunciou uma investigação sobre o Brasil por supostas práticas comerciais desleais Brasília|Do R7 16/07/2025 - 13h58 (Atualizado em 16/07/2025 - 14h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Ministro criticou a ação dos EUA Reprodução/ X @costa_rui

O ministro da Casa Civil, Rui Costa, disse ser uma "intromissão absolutamente indevida“ a decisão dos Estados Unidos em abrir uma investigação sobre o Brasil por supostas práticas desleais de comércio. Na fala, Rui Costa critica e ironiza a preocupação do presidente Donald Trump com o Pix e a Rua 25 de Março, temas centrais do relatório norte-americano.

"Nesse momento, infelizmente, vivemos uma intromissão absolutamente indevida. Não dá para imaginar um cenário onde um presidente de uma das duas maiores potências do mundo está preocupado com a 25 de Março e coloca isso em um documento internacional; Está preocupado com o meio de pagamento que um país adota e é abraçado por toda a população, empresas e sistema financeiro, que é o PIX“, escreveu em uma rede social.

Ainda em sua fala, o ministro defendeu a soberania do Brasil, afirmando que nenhuma outra nação pode interferir em assuntos internos do país.

"Nenhuma outra nação ou líder mundial pode escolher, seja a atividade que vai se dar na 25 de Março, seja meios de pagamento ou qualquer outra coisa que queira se intrometer e seja de definição do Brasil“, completou.

‌



Nesta terça-feira, a Representação Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) anunciou a abertura de uma investigação sobre o Brasil por supostas práticas comerciais desleais.

Nesse momento, infelizmente, vivemos uma intromissão absolutamente indevida. Não dá para imaginar um cenário onde um presidente de uma das duas maiores potências do mundo está preocupado com a 25 de Março e coloca isso em um documento internacional; Está preocupado com o meio de… pic.twitter.com/iF5hkbtwhp — Rui Costa (@costa_rui) July 16, 2025

A apuração será feita com base na Seção 301 do Ato de Comércio, de 1974. Segundo a USTR, a medida visa apurar se atos, políticas e práticas do governo brasileiro em áreas como comércio digital, serviços de pagamento eletrônico, tarifas preferenciais, combate à corrupção, proteção de propriedade intelectual, acesso ao mercado de etanol e controle de desmatamento ilegal são injustificáveis ou discriminatórios e impõem restrições ao comércio norte-americano.

‌



No caso do Pix, o documento norte-americano afirma que há vantagens indevidas concedidas pelo governo brasileiro a serviços próprios de pagamento eletrônico, o que prejudicaria a competitividade de empresas americanas do setor.

Já a Rua 25 de Março, foi citado como exemplo de tolerância à pirataria e à venda de produtos falsificados.

Fique por dentro das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Siga o canal do R7, o portal de notícias da Record, no WhatsApp