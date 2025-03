Ainda há um longo caminho a percorrer para diminuir desmatamento na Amazônia, afirma geógrafa

Em entrevista ao Conexão Record News desta quarta-feira (12), Daniela Dias, geógrafa da SOS Amazônia, comenta que mesmo com os alertas para desmatamento na Amazônia atingirem uma baixa histórica, ainda existe um longo caminho para efetivamente combater o desflorestamento na região.



Ela inicialmente avalia que o resultado é positivo, considerando as ações de fiscalização e monitoramento de órgãos ambientais. Ainda assim, Daniela analisa que são necessários esforços de variados setores sociais e econômicos.



De acordo com dados divulgados pelo Inpe (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), o mês de fevereiro de 2025 teve o menor valor histórico para alertas de desmatamento na floresta Amazônica . O índice caiu 64,3% em relação ao mesmo período em 2024. Mesmo assim, uma área de 81 mil quilômetros quadrados foi devastada, o equivalente ao território da cidade de Vitória.