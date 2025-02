Defesa Civil do DF interdita bloco do Centro Obstétrico do Hmib por rachaduras em prédio Secretaria de Saúde confirmou medida e disse que alguns procedimentos serão direcionados para o Hran e para o HUB Brasília|Do R7, em Brasília 24/02/2025 - 09h09 (Atualizado em 24/02/2025 - 09h09 ) twitter

Bloco foi interditado por rachaduras em prédio Reprodução/Agência Brasília --

A Defesa Civil do Distrito Federal interditou parte do bloco do Centro Obstétrico do Hmib (Hospital Materno Infantil de Brasília) devido a rachaduras encontradas no prédio. A ação aconteceu neste domingo (23) e foi confirmada em nota pela Secretaria de Saúde.

Segundo a pasta, a Defesa Civil em conjunto com engenheiros da Subsecretaria de Infraestrutura da Secretaria de Saúde optaram por interditar o local até um diagnóstico completo da situação do bloco.

“A partir desse diagnóstico, será criado um plano de ação para que as medidas sejam tomadas. Informamos que alguns procedimentos que não puderem ser executados no hospital serão direcionados para o Hospital Regional da Asa Norte (Hran) e para o Hospital Universitário de Brasília (HUB)”, informou.

A Secretaria de Saúde não detalhou prazos ou expectativas para o fim do diagnóstico.