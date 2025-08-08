Juiz que teve trajetória contada em livro infantil recebe título de Cidadão Honorário de Brasília Fábio Esteves construiu carreira na capital e hoje atua como membro do TJDFT e juiz auxiliar do ministro Edson Fachin Brasília|Do R7, em Brasília 07/08/2025 - 21h05 (Atualizado em 07/08/2025 - 21h47 ) twitter

LEIA AQUI O RESUMO DA NOTÍCIA Fábio Francisco Esteves, juiz do TJDFT, foi agraciado com o título de Cidadão Honorário de Brasília.

A honraria reconhece sua trajetória e contribuições à justiça e cidadania na capital.

Esteves é autor do livro "Fabinho, da roça aos tribunais", que aborda racismo e a importância da educação.

Ele expressou gratidão por Brasília, onde construiu sua carreira e conquistou seus sonhos. Produzido pela Ri7a - a Inteligência Artificial do R7

Filho de empregada doméstica e trabalhador rural analfabeto, Esteves trabalha desde os 11 anos Rafael Victor/07-08-2025

O juiz de direito do TJDFT (Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios) Fábio Francisco Esteves recebeu, nesta quinta-feira (7), o título de Cidadão Honorário de Brasília. A honraria, proposta pelo então deputado e atual secretário de Cultura do DF, Cláudio Abrantes, reconhece a trajetória e o trabalho desempenhado pelo magistrado.

Fábio Esteves nasceu em 1980 no Mato Grosso do Sul, mas chegou à capital federal em 2002. Graduado pela Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul, o juiz é mestre em Direito pela Universidade de Brasília e doutorando em Direito pela Universidade de São Paulo.

“Creio que isso é sinal de que a minha profissão serve à sociedade, serve a Brasília. Para mim é muito significativo saber que a profissão que eu escolhi está sendo útil e importante a ponto de ser reconhecida com uma homenagem como essa”, afirmou.

Além de membro do TJDFT, o magistrado exerce o cargo de juiz instrutor do Gabinete do Ministro Edson Fachin, no STF (Supremo Tribunal Federal).

‌



A sessão solene foi requisitada pelo líder do governo na Câmara Legislativa, deputado Hermeto (MDB).

“É uma honra participar da entrega desse título tão merecido ao juiz Fábio Francisco Esteves. Sua trajetória é marcada pelo compromisso com a Justiça, pela valorização da cidadania e construção de uma sociedade mais justa e igualitária. Brasília reconhece e agradece sua contribuição”, declarou Hermeto.

‌



Estavam presentes na sessão o secretário de Cultura, Cláudio Abrantes, o ministro do STF Edson Fachin, a presidente do Instituto de Educação do DF, Sandra Taya, os desembargadores do TJDFT Roberval Belinate e Maria Ivatônia Barbosa e o ministro do STJ (Superior Tribunal de Justiça) Reinaldo Soares da Fonseca.

História para crianças

Fábio Estevez teve sua vida retratada no livro “Fabinho, da roça aos tribunais”, escrita por Claudine Bernardes e ilustrada por Alexsaymour Batista.

‌



A obra aborda o racismo e a importância da educação na realização de sonhos. Também busca transmitir uma mensagem de superação, igualdade e justiça.

Filho de trabalhador rural analfabeto e de empregada doméstica, Fábio perdeu o pai cedo e trabalha desde os 11 anos de idade.

Educado em escolas públicas, sonhava em ser juiz desde a adolescência e, em Brasília, construiu carreira. Morador da capital federal há 23 anos, conta que tem uma relação muito especial com a cidade, por isso o sentimento é de felicidade e generosidade.

“Brasília me acolheu, possibilitou que meus sonhos se tornassem verdade. Para alguém que é do interior do Brasil, filho de uma típica família brasileira, preta e pobre, ter Brasília como um lugar que pudesse gerar oportunidade é muito significativo”, ressaltou.

Durante a sua trajetória, Esteves ganhou o prêmio “Desafio Lideranças Públicas Negras” por ser um dos idealizadores do Encontro e o Fórum Nacional de Juízes e Juízas Negros.

