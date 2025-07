Jaques Wagner defende diálogo com os EUA: ‘Não nos interessa briga numa amizade de 206 anos’ Senador participa de missão parlamentar a Washington para tentar reverter taxa de 50% sobre produtos brasileiros Brasília|Do R7, em Brasília 23/07/2025 - 19h24 (Atualizado em 23/07/2025 - 19h25 ) twitter

Jaques Wagner, líder do governo no Senado, destacou que o grupo parlamentar vai insistir no diálogo Rafael Nunes/Divulgação - 08.07.2025

O senador Jaques Wagner (PT-BA) divulgou nesta quarta-feira (23) um vídeo em que detalha os objetivos da comitiva de parlamentares que embarca para os Estados Unidos com a missão de buscar entendimento e evitar a entrada em vigor da tarifa de 50% sobre produtos brasileiros, anunciada pelo presidente norte-americano Donald Trump.

“Estamos seguindo para os Estados Unidos, oito senadores, eu incluído, para uma missão que é um gesto na política de dizer que o Brasil está disposto a defender seus interesses, defender nossa soberania”, afirmou Wagner.

O senador baiano, líder do governo no Senado, destacou que o grupo parlamentar vai insistir no diálogo, especialmente após o silêncio do governo americano diante de uma carta enviada pelo Brasil em maio.

“Queremos dialogar, até porque tem uma carta entregue ao governo americano desde 16 de maio, que até agora não foi respondida”, disse.

As tarifas anunciadas por Trump devem começar a valer em oito dias e afetam uma ampla gama de produtos brasileiros, incluindo itens da indústria de transformação, alimentos e aeronaves.

O governo brasileiro apresentou uma queixa formal na Organização Mundial do Comércio (OMC), mas empresários e parlamentares pressionam por uma resposta mais direta, por meio de negociações bilaterais.

Longa relação comercial

Jaques Wagner ressaltou a longa relação comercial entre os dois países e o impacto das medidas no mercado brasileiro. “Não nos interessa ter uma briga numa amizade, num comércio de 206 anos que nós temos com os americanos”, afirmou.

Ele também lembrou que o Brasil mantém déficit na balança com os Estados Unidos, o que agrava o cenário. “Nós perdemos 7 bilhões de dólares por ano. Quer dizer, a gente compra mais do que vende para lá.”

A missão parlamentar deve se reunir com representantes do Congresso dos EUA, do setor privado e, se possível, com integrantes da Casa Branca.

O objetivo é apresentar os impactos da medida sobre a economia brasileira e propor alternativas para manter a parceria comercial sem imposições tarifárias.

“Vamos nessa. Defender o Brasil e os nossos empregos e empresários”, concluiu Wagner, reforçando o caráter estratégico da viagem diante da escalada nas tensões bilaterais.

O movimento ocorre em paralelo à pressão de setores produtivos para que o governo brasileiro adote uma postura mais pragmática e menos conflituosa, priorizando o diálogo como forma de preservar empregos e garantir competitividade.

