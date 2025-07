Líder do PL sai em defesa de Zambelli e pede que Itália conceda asilo político para a deputada Ofícios enviados à primeira-ministra, representantes do governo e parlamento afirmam que política sofreu ‘perseguição’ e condenam extradição Brasília|Do R7 30/07/2025 - 16h29 (Atualizado em 30/07/2025 - 16h38 ) twitter

Carla Zambelli está presa na Itália; aliados defendem que ela não seja extraditada Felipe Rau/Estadão Conteúdo - 15.05.2025

O líder do PL na Câmara, deputado Sóstenes Cavalcante (RJ), formalizou uma série pedidos à Itália com a tentativa de evitar a extradição da deputada licenciada Carla Zambelli (PL-SP).

Quatro solicitações foram encaminhadas ao país, para diferentes instâncias políticas. Os documentos alegam que ela sofreu “perseguição política” do governo e do STF (Supremo Tribunal Federal) e pedem para que Zambelli receba asilo político.

“Ela representa a figura da mulher brasileira conservadora de direita que luta pelos valores da família e por uma democracia justa e livre. No entanto, a deputada Carla Zambelli e outros parlamentares conservadores de direita, incluindo os do Partido Liberal (PL), do qual sou líder, têm sido alvo de perseguição política”, afirma Sóstenes.

Os ofícios foram enviados em italiano. Entre os destinatários está a primeira-ministra, Giorgia Meloni; o presidente da Câmara dos Deputados, Lorenzo Fontana; e o ministro da Justiça, Carlo Nordio.

Na prática, a solicitação é voltada para que Zambelli posa responda ao processo na Itália, sem voltar para o Brasil. Ainda não há indicação de que o pedido possa ser atendido.

Ao R7, o advogado da deputada, Fábio Panhozzi, confirmou que Zambelli continua presa e que uma nova decisão deve ser indicada na sexta-feira (1º), após uma etapa semelhante a uma audiência de custódia.

Ele vai solicitar para que a política posa responder em liberdade, assim como a análise da extradição.

