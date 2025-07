Líder do PT pede ao STF que investigue Tarcísio por obstrução de Justiça Governador teria consultado ministros do STF para que Bolsonaro viajasse aos EUA Brasília|Rute Moraes, do R7, em Brasília 11/07/2025 - 20h52 (Atualizado em 11/07/2025 - 20h52 ) twitter

Líder do PT pediu ainda que o caso relacionado a Tarcísio seja apensado ao processo sobre golpe de Estado Pablo Jacob/Governo do Estado de SP - 09.07.2025

O líder do PT na Câmara dos Deputados, Lindbergh Farias (RJ), acionou o STF (Supremo Tribunal Federal) nesta sexta-feira (11), pedindo que o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), seja investigado por suposta obstrução de Justiça.

A ação de Farias acontece após alguns veículos de imprensa noticiarem que o governador teria consultado ministros do STF (Supremo Tribunal Federal) pedindo autorização judicial para que o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) viajasse aos EUA para um encontro com o presidente americando, Donald Trump.

Procurada pelo R7, a equipe de Tarcísio não retornou até a publicação desta reportagem. O espaço segue aberto. A ideia seria de que Bolsonaro articulasse uma “pacificação” após Trump anunciar tarifa de 50% a produtos brasileiros exportados aos EUA.

“Tarcísio não apenas expressou a chantagem — ele teria atuado para materializá-la. Ainda que não tenha formalizado o pedido, o simples contato institucional revela disposição de violar a legalidade, pressionar a Corte Suprema e fragilizar o processo penal em curso", sustentou Farias.

O presidente americano fez o anuncio na quarta-feira (9), sob justificativa de que há desvantagem comercial entre os dois países, suposta censura promovida pelo STF a redes sociais americanas e que Bolsonaro estaria sofrendo perseguição política.

Bolsonaro é um dos réus no STF por tentativa de golpe de Estado após as eleições de 2022. Ele está com o passaporte apreendido, portanto, está proibido de deixar o Brasil. No pedido ao STF, Farias ainda pede que a investigação sobre Tarcísio seja apensada a ação sobre a tentativa de golpe.

O líder ainda pede que o Ministério Público seja notificado formalmente sobre os “indícios de condutas criminosas” atribuídos ao governador, especialmente com relação aos possíveis crimes de obstrução da justiça, colaboração com organização criminosa transnacional e abuso de autoridade.

Por fim, Farias pediu que a PGR (Procuradoria-Geral da República) se manifeste com urgência sobre outro pedido feito pelo parlamentar para que Bolsonaro use tornozeleira eletrônica.

