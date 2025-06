Governo publica Medida Provisória com alternativas ao aumento do IOF Tributação sobre investimentos e aumento de impostos para fintechs estão entre as medidas

Boletim JR 24H|Ri7a, a inteligência artificial do R7 12/06/2025 - 12h34 (Atualizado em 12/06/2025 - 12h34 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share