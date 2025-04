No interior do RJ, Lula visita fábrica japonesa de carros e obras da Rodovia Dutra Presidente está no estado desde segunda, quando inaugurou o campus da UFF em Campos dos Goytacazes Brasília|Do R7, em Brasília 15/04/2025 - 02h00 (Atualizado em 15/04/2025 - 02h00 ) twitter

Lula cumpre agenda no RJ nesta terça Ricardo Stuckert/Presidência da República - 14.4.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva segue no interior do Rio de Janeiro nesta terça-feira (15). Pela manhã, ele visita as obras da Rodovia Presidente Dutra, na Serra das Araras, no sentido São Paulo/Paracambi. O evento será na altura do km 225 da via federal, que liga o estado a São Paulo.

De tarde, Lula vai à fábrica da automotiva japonesa Nissan, em Resende. Ele está no Rio de Janeiro desde a tarde dessa segunda (14), quando inaugurou o campus da UFF (Universidade Federal Fluminense) em Campos dos Goytacazes.

Na Via Dutra, as obras começaram há um ano, com execução de 25%. Segundo o governo federal, o empreendimento vai aumentar a segurança e a fluidez do trânsito do trecho, por onde passam 390 mil veículos por mês. Desses, 36% são de transporte de cargas.

As obras receberam investimento de R$ 1,5 bilhão, por meio do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social). As novas estruturas incluem dez faixas — quatro vias e um acostamento para cada sentido.

Setor automotivo

O evento na Nissan faz parte dos investimentos de R$ 2,8 bilhões da empresa japonesa no Brasil, anunciados em novembro de 2023. O plano da automotiva é produzir dois novos SUVs (veículos utilitários esportivos) e construir um motor turbo.

No mês passado, Lula visitou a fábrica da Toyota, em Sorocaba (SP). A unidade, que está em expansão, é a primeira da empresa fora do Japão. A marca está no Brasil há 67 anos e anunciou investimentos de R$ 11,5 bilhões no país até 2030. Os recursos incluem a construção de uma fábrica voltada para produção de modelos híbridos-flex.

