Lula chega ao velório de Pepe Mujica, em Montevidéu Cerimônia foi estendida para esperar chegada de brasileiro, que estava em viagem à Rússia e à China Brasília|Luiz Fara Monteiro, enviado especial da RECORD a Montevidéu, e Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 15/05/2025 - 14h27 (Atualizado em 15/05/2025 - 15h25 )

Comitiva de Lula tem ministro e parlamentares Luiz Fara Monteiro/RECORD - 15.5.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva está no velório do ex-presidente do Uruguai José “Pepe” Mujica, em Montevidéu, capital do país, nesta quinta-feira (15). Aliado do petista, o uruguaio morreu na terça-feira (13) aos 89 anos, vítima de um câncer no esôfago.

A cerimônia, que ocorre no prédio do parlamento da nação, foi estendida para que Lula conseguisse participar. Segundo informações do jornal local El Observador, a despedida, que terminaria às 15h desta quinta, teve o horário alterado para as 17h (horário de Brasília e de Montevidéu).

Nos últimos dias, o presidente brasileiro cumpriu agendas na Rússia e na China e retornou a Brasília (DF) na madrugada.

Estão na comitiva de Lula o ministro da Secretaria-Geral, Márcio Macêdo; o presidente do BNDES (Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social), Aloizio Mercadante; o presidente nacional do PT, senador Humberto Costa (PE); e os deputados federais Guilherme Boulos (Psol-SP) e Jandira Feghali (PCdoB-RJ).

A relação entre Lula e Mujica é antiga e marcada por amizade e admiração mútua. Em entrevista coletiva à imprensa na China após a morte do ex-presidente, o brasileiro fez elogios ao amigo.

“O Pepe Mujica era um ser humano muito, muito importante para a democracia, para os setores progressistas da sociedade, para a esquerda, porque eu acho que se ele não tivesse nascido, precisaria nascer outra vez, para que a gente tivesse um exemplo de ser humano com muita dignidade, com muito respeito, com muita solidariedade e com muita coragem”, destacou.

O corpo de Mujica é velado com honras de Estado e será cremado, com as cinzas depositadas na chácara dele em Rincón del Cerro, ao lado do túmulo da cadela Manuela, animal de estimação de Mujica que morreu em 2018 aos 22 anos.

Ao confirmar a ida à cerimônia, Lula afirmou que “o mínimo que a gente tem que fazer é se despedir das pessoas que serviram de referência para a gente, com demonstração de muita dignidade e de muito respeito”.

“Eu conheço muita gente, eu conheço muitos presidentes, eu conheço muitos políticos, mas nenhum se iguala à grandeza da alma do Pepe Mujica. Ele era, efetivamente, uma figura excepcional”, destacou.

Trajetória

Mujica governou o Uruguai entre 2010 e 2015 e ficou internacionalmente conhecido por seu estilo de vida austero — morava em uma chácara modesta, dirigia um Fusca e doava a maior parte do salário — e por reformas progressistas, como a legalização da maconha, do aborto e da possibilidade de adoção por casais homoafetivos.

Na juventude, ele foi guerrilheiro no Movimento de Libertação Nacional-Tupamaros, preso e feito refém durante a ditadura militar no Uruguai — que durou de 1973 a 1985.

Mujica foi agraciado no ano passado com a Ordem Nacional do Cruzeiro do Sul, mais alta condecoração oferecida pelo chefe de Estado brasileiro a cidadãos estrangeiros.

“A gente não escolhe irmão. A gente não escolhe sequer a mãe. Mas um companheiro a gente escolhe”, disse Lula na ocasião.

Mujica também é doutor honoris causa por pelo menos dez universidades pelo mundo, incluindo as brasileiras UFPel (Universidade Federal de Pelotas) e Unipampa (Universidade Federal do Pampa).

