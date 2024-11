Lula diz querer relação ‘civilizada e democrática’ com Trump Petista relembrou a relação “belíssima” que teve com o ex-presidente George W. Bush, também republicano Brasília|Ana Isabel Mansur, do R7, em Brasília 08/11/2024 - 15h49 (Atualizado em 09/11/2024 - 15h59 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Lula descartou priorizar 'interesses pessoais' na relação com EUA Valter Campanato/Agência Brasil - 5.11.2024

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou nesta sexta-feira (8) que espera ter uma relação “civilizada e democrática” com o presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump. Eleito nesta semana, o republicano toma posse em janeiro de 2025. O petista relembrou a relação “belíssima” que teve com o ex-presidente George W. Bush, também republicano, e descartou privilegiar “interesses pessoais” no contato com os Estados Unidos.

“Eu acho que nós dois, como chefes de Estado nas Américas, temos que ter uma relação muito civilizada e democrática, porque o Brasil tem uma relação comercial privilegiada com os Estados Unidos, somos parceiros há muitas e muitas décadas, e os estoques de investimentos dos Estados Unidos no Brasil é muito grande”, afirmou Lula, em entrevista a um canal norte-americano.

O comércio bilateral entre Brasil e EUA foi de US$ 75 bilhões em 2023 — cerca de R$ 433 bilhões na cotação atual. O país norte-americano é o segundo principal destino das exportações brasileiras, atrás apenas da China. Os EUA são o terceiro maior fornecedor de produtos ao Brasil, responsáveis por 15,8% das importações brasileiras. Os dados são do MDIC (Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços).

“Essa relação deve continuar, porque dois chefes de Estado, embora possam ter divergências políticas e ideológicas, quando se encontram, o que prevalece é o interesse do Estado, não o interesse pessoal. O que eu quero discutir com os Estados Unidos é o interesse da relação centenária de Brasil e Estados Unidos”, acrescentou Lula.

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

Preocupação com questões ambientais

Nessa quinta (7), o petista declarou que Trump precisa participar do combate mundial às mudanças climáticas. O ex-presidente, que superou a democrata Kamala Harris, é conhecido por não considerar as questões ambientais. À frente da Casa Branca entre 2017 e 2021, Trump retirou os EUA do Acordo de Paris logo no primeiro ano de mandato.

A iniciativa é um tratado internacional com compromissos específicos para os países signatários de redução de emissões de gases do efeito estufa. O documento está em vigor desde 2015 e foi assinado por 196 nações. Quando assumiu a presidência dos Estados Unidos, em 2021, Joe Biden colocou o país de volta no acordo.

‌



“Acredito que o presidente Trump tem de pensar como um habitante do planeta Terra. E se ele pensar como o líder do país mais importante, mais rico do mundo, que tem mais tecnologia e que é melhor preparado do ponto de vista bélico, ele tem de ter a noção de que os EUA estão no mesmo planeta que eu estou e que uma ilha com 300 mil habitantes está”, afirmou Lula, em entrevista a um canal norte-americano.

O petista reconheceu a vitória de Trump na quarta-feira (6), dia em que a eleição dele foi confirmada, e desejou “sucesso” ao republicano.

‌



“Todos nós temos de ter responsabilidade na manutenção deste planeta, da Terra. Nós precisamos garantir que o planeta não seja aquecido a mais de 1,5 °C. Precisamos garantir que os rios continuem caudalosos, com águas limpas, que os biomas de todos os países sejam preservados. Esse é um compromisso que eu tenho, não somente como presidente do Brasil, mas como ser humano que habita em um planeta chamado Terra, e que não existe outro lugar para morar”, acrescentou.