Lula encerra agenda no Japão e embarca para o Vietnã, na segunda parte de viagem à Ásia Visita ao Vietnã tem o objetivo de estreitar parceria estratégica, diálogo político e cooperação econômica Brasília|Do R7, com informações da Agência Brasil 27/03/2025 - 02h00 (Atualizado em 27/03/2025 - 02h00 )

Lula e Shigeru Ishiba, primeiro-ministro do Japão, em agenda em Tóquio Ricardo Stuckert/PR - 26.03.2025

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chega nesta quinta-feira a Hanói, capital do Vietnã, na segunda parte da viagem que fez ao continente asiático. Nos últimos dias, ele esteve no Japão, onde assinou 10 acordos em diversas áreas, como meio ambiente, tecnologia e educação. As empresas nacionais e empresas do setor privado também firmaram 80 instrumentos de cooperação durante a agenda.

No Vietnã, Lula pretende estreitar a parceria estratégica, o diálogo político e a cooperação econômica do país asiático com o Brasil.

“A elevação das relações diplomáticas com o Vietnã ao nível de Parceria Estratégica possibilitará aprofundar o diálogo político, reforçar a cooperação econômica, intensificar o fluxo de comércio e os investimentos, fortalecer a coordenação em temas da agenda multilateral e impulsionar novas iniciativas de cooperação”, afirma o Palácio do Planalto.

Relação comercial

No último ano, o Brasil e o Vietnã registraram intercâmbio comercial de US$ 7,7 bilhões, com superávit brasileiro de US$ 415 milhões.

O país asiático se consolidou como o quinto destino global das exportações brasileiras do agronegócio.

“O comércio passou de US$ 500 milhões para quase US$ 8 bilhões. E a ideia é chegar a uma meta de US$ 15 bilhões em 2025″, disse o embaixador Eduardo Saboia, secretário de Ásia e Pacífico do Itamaraty.

Discussões no Japão

Durante a passagem de Lula pelo Japão, o primeiro-ministro do país, Shigeru Ishiba, propôs ações para acelerar a abertura do mercado japonês à carne bovina do Brasil. A demanda histórica dos produtores brasileiros foi um dos temas do encontro entre Ishiba e Lula.

O premiê sugeriu a formação de um grupo para o acompanhamento do setor e manifestou a disposição de enviar especialistas sanitários para coletar informações e avançar mais rapidamente para as próximas etapas de abertura do mercado.

Um dos objetivos da viagem de Lula era, de fato, conseguir o compromisso político do Japão de enviar uma missão técnica para inspecionar as condições da produção de carne bovina do país.

O Japão importa cerca de 70% da carne bovina que consome, o que representa aproximadamente US$ 4 bilhões ao ano. Desse total, 80% são importados dos Estados Unidos e da Austrália, históricos aliados do país.

No caso do Brasil, o processo de negociação para exportar a carne bovina ao Japão vem sendo conduzido há mais de 20 anos. O último protocolo já está sendo debatido há cinco anos.